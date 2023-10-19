Не вывозят? Белгородские налоговики требуют признать «Еврологистик» банкротом

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Заявление в арбитражный суд налоговая служба направила 16 октября этого года. Подробностей в документах суда пока нет.
ООО «Еврологистик» зарегистрировано в Белгородской области с 2014 года — компании уже девять лет. Сфера её деятельности — услуги по перевозкам и деятельность автомобильного грузового транспорта. Чистая прибыль фирмы составила по итогам 2022 года 15 млн рублей. За тот же период, согласно данным СПАРК «Интерфакс», компания выступила ответчиком по 124 делам на сумму в 83,4 млн рублей. Бенефициаром организации является Алексей Грищенко.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года по 31 мая 2028 года региональный оператор ЦЭБ будет работать с ООО «Еврологистик». За услуги по вывозу мусора организация по контрактам должна получить больше 12,2 млрд рублей.