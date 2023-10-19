Не вывозят? Белгородские налоговики требуют признать «Еврологистик» банкротом

ООО «Еврологистик» зарегистрировано в Белгородской области с 2014 года — компании уже девять лет. Сфера её деятельности — услуги по перевозкам и деятельность автомобильного грузового транспорта. Чистая прибыль фирмы составила по итогам 2022 года 15 млн рублей. За тот же период, согласно данным СПАРК «Интерфакс», компания выступила ответчиком по 124 делам на сумму в 83,4 млн рублей. Бенефициаром организации является Алексей Грищенко.