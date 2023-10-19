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Белгородское УФНС направило в суд заявление о признании «Еврологистик» банкротом

Не вывозят? Белгородские налоговики требуют признать «Еврологистик» банкротом

19 октября 2023, 14:03
Фото: Bel.ru

Белгородское УФНС направило в суд заявление о признании «Еврологистик» банкротом

УФНС по Белгородской области сообщило о направлении в арбитражный суд заявления о признании банкротом ООО «Еврологистик». Компания занимается вывозом твёрдых отходов в регионе.
Сюжет
Мусор

Заявление в арбитражный суд налоговая служба направила 16 октября этого года. Подробностей в документах суда пока нет.

ООО «Еврологистик» зарегистрировано в Белгородской области с 2014 года — компании уже девять лет. Сфера её деятельности — услуги по перевозкам и деятельность автомобильного грузового транспорта. Чистая прибыль фирмы составила по итогам 2022 года 15 млн рублей. За тот же период, согласно данным СПАРК «Интерфакс», компания выступила ответчиком по 124 делам на сумму в 83,4 млн рублей. Бенефициаром организации является Алексей Грищенко.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года по 31 мая 2028 года региональный оператор ЦЭБ будет работать с ООО «Еврологистик». За услуги по вывозу мусора организация по контрактам должна получить больше 12,2 млрд рублей.

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#Белгородская область#Банкрот#Мусор#Перевозки#Прибыль#Белгород#ЦЭБ#Уфнс#Белгородский бизнес#Еврологистик#Артем Черненко
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