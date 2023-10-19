«Не отвечает современным требованиям»: поступление в 10-й класс в России изменится

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В России могут измениться правила поступления в 10-й класс и колледжи. Поменять как подход, так и количество экзаменов. Текущая модель, по мнению чиновников, «не отвечает современным требованиям». Многие родители уже приняли новые правила в штыки.
Сейчас школьники могут поступить в колледжи и техникумы по аттестатам. Однако, как считают чиновники, выходит так, что «многие отличники уходят в колледжи, а слабо успевающие идут в 10-й класс». Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев уверен, что никакой объективности нет, ведь директора учебных заведения договариваются со слабыми учениками, чтобы те «не портили статистику». Однако многие договорённость нарушают и идут учиться в 10-й класс.
По словам Музаева, раньше планировалось, что будет поэтапный переход к постепенному увеличению экзаменов в 9-м классе.
Если бы следовали тому плану, который обсуждался, то на сегодняшний день девятиклассники сдавали бы два обязательных предмета и четыре по выбору.
Анзор Музаев, глава Рособрнадзора
Родителям инициатива не понравилась. Люди уверены, что изменения хотят внести для того, «чтобы у многих вообще не было никакого образования». Другие интересуются, куда деваться детям, которые в 10-й класс не пошли, а в колледжи не прошли по конкурсу.
Эксперт профсоюза педагогических работников «Учитель», преподаватель истории Дмитрий Казаков уверен, что ОГЭ — лишняя нагрузка на школьников. Многие дети не идут в старшие классы, потому что боятся ЕГЭ. Казаков предлагает задуматься о введении внутренних экзаменов в колледжи.
Однако другие преподаватели придерживаются иного мнения. Научный руководитель Центра психометрии и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов заявил, что ОГЭ нужно хотя бы для определения профиля ученика. Специалист также считает, что в колледжи нужно поступать именно по результатам ОГЭ.
Редакция обратилась в комитет по науке и образованию Госдумы. Депутаты прокомментировали возможные изменения. Депутат Владимир Сипягин уверен, что поступление в колледжи необходимо сделать проще, поскольку дети хотят начинать раньше зарабатывать и выходить на рынок труда с помощью колледжей.
Дмитрий Казаков уверен, что чиновники далеки от школьной реальности. Он также считает, что ждать адекватных решений не стоит.
Наши чиновники далеки от школьной реальности, поэтому ждать от них адекватных мер не приходится. Сейчас главное — не навредить, а не усугублять ситуацию.
Дмитрий Казаков, эксперт профсоюза педагогических работников «Учитель»
Ещё Рособрнадзор анонсировал отмену всероссийских контрольных по иностранным языкам. Причина этого решения неизвестна.