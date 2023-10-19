«Не отвечает современным требованиям»: поступление в 10-й класс в России изменится

Сейчас школьники могут поступить в колледжи и техникумы по аттестатам. Однако, как считают чиновники, выходит так, что «многие отличники уходят в колледжи, а слабо успевающие идут в 10-й класс». Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев уверен, что никакой объективности нет, ведь директора учебных заведения договариваются со слабыми учениками, чтобы те «не портили статистику». Однако многие договорённость нарушают и идут учиться в 10-й класс.