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Published Сегодня, 14:32

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Кинотеатры Белгорода сообщают о подорожании попкорна и продукции кинобара

Дорожает даже попкорн: что происходит с кинотеатрами Белгорода

19 октября 2023, 14:32
Фото: 1MI

Кинотеатры Белгорода сообщают о подорожании попкорна и продукции кинобара

В Сети стала распространяться информация о подорожании цифровых копий фильмов ушедших из РФ правообладателей. Журналист Бел.Ру обратился за комментарием к управляющей кинотеатром «ГриннФильм» в Белгороде Анастасии Савченко. Оказалось, что дорожает вообще всё, что связано с кинопрокатом.

Касательно пиратских копий фильмов Анастасия Савченко ответила, что назвать её «экспертом в вопросах „серого“ импорта — это, конечно, слишком „громко“ сказано». Но управляющая кинотеатром поделилась информацией о подорожании остальных категорий.

То, что цены повысились на всё, что связано с кинопоказом, — это не секрет. Увеличились цены на лампы для цифровых кинопроекторов, на запчасти и расходные материалы, а также поставщики подняли цены на добавки для попкорна и на продукцию кинобара.
Анастасия Савченко

Тем не менее, в кинотеатре продолжают выходить российские релизы. Есть возможность посмотреть и зарубежные картины: например, «Оппенгеймера» Кристофера Нолана или нашумевшую «Барби». Напомним, что за первый фильм пираты ранее требовали «заоблачную сумму».

В сентябре пятая часть киносаги «После. Навсегда» набрала в Белгородской области 1,5 млн рублей. Фильм о любовных похождениях сходящихся и расходящихся раз за разом Тессы и Хардина посмотрели 5 тыс. белгородцев, утверждает сайт Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

На втором месте — мультфильм «Леди Баг и Супер Кот», собравший 850 тыс. рублей. Замыкает тройку отечественная лента «Баба Яга. Спасает мир» со сборами на 699 тыс. рублей.

Управляющая кинотеатром Белгорода: за «Оппенгеймера» пираты требуют заоблачную сумму
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#Кинотеатры#Фильмы#Эксклюзив#Подорожание#Белгород#Артем Черненко#Пиратские копии#Оппенгеймер#Попкорн
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