Дорожает даже попкорн: что происходит с кинотеатрами Белгорода

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Касательно пиратских копий фильмов Анастасия Савченко ответила, что назвать её «экспертом в вопросах „серого“ импорта — это, конечно, слишком „громко“ сказано». Но управляющая кинотеатром поделилась информацией о подорожании остальных категорий.
То, что цены повысились на всё, что связано с кинопоказом, — это не секрет. Увеличились цены на лампы для цифровых кинопроекторов, на запчасти и расходные материалы, а также поставщики подняли цены на добавки для попкорна и на продукцию кинобара.
Анастасия Савченко
Тем не менее, в кинотеатре продолжают выходить российские релизы. Есть возможность посмотреть и зарубежные картины: например, «Оппенгеймера» Кристофера Нолана или нашумевшую «Барби». Напомним, что за первый фильм пираты ранее требовали «заоблачную сумму».
В сентябре пятая часть киносаги «После. Навсегда» набрала в Белгородской области 1,5 млн рублей. Фильм о любовных похождениях сходящихся и расходящихся раз за разом Тессы и Хардина посмотрели 5 тыс. белгородцев, утверждает сайт Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
На втором месте — мультфильм «Леди Баг и Супер Кот», собравший 850 тыс. рублей. Замыкает тройку отечественная лента «Баба Яга. Спасает мир» со сборами на 699 тыс. рублей.