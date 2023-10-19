Дорожает даже попкорн: что происходит с кинотеатрами Белгорода

Кинотеатры Белгорода сообщают о подорожании попкорна и продукции кинобара

В Сети стала распространяться информация о подорожании цифровых копий фильмов ушедших из РФ правообладателей. Журналист Бел.Ру обратился за комментарием к управляющей кинотеатром «ГриннФильм» в Белгороде Анастасии Савченко. Оказалось, что дорожает вообще всё, что связано с кинопрокатом.