Белгородские «львы» победили белорусскую команду

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
«Белогорье» выиграло у «Шахтёра» из Солигорска со счётом 3:0. Игра белгородцев с белорусской командой проходила накануне. Ответный матч состоится 25 октября на «Тула-Арене».
Как сообщили в «Белогорье», Мохамед Аль Хачдади в начале игры получил небольшую травму. Несмотря на это, он смог набрать 17 очков за две партии.
На днях стало известно, что ведущий волейболист сборной Китая Чжан Цзининь приехал в Россию играть за белгородских «львов». Встретиться с товарищами по команде сразу он не смог, поскольку они уехали в Беларусь на матч против «Шахтёра».
Добавим, что в этом сезоне волейбольный клуб «Белогорье» базируется в Туле. Соответствующее решение приняли исходя из неспокойной оперативной обстановки в Белгородской области.