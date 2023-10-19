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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:35

«Белогорье» выиграло у белорусского «Шахтёра» со счётом 3:0

Белгородские «львы» победили белорусскую команду

19 октября 2023, 06:33
Фото: vk.com/belogorievolley

«Белогорье» выиграло у белорусского «Шахтёра» со счётом 3:0

Игра проходила накануне. «Белогорье» выиграло у белорусского «Шахтёра» со счётом 3:0, сообщили в группе команды в соцсети.

«Белогорье» выиграло у «Шахтёра» из Солигорска со счётом 3:0. Игра белгородцев с белорусской командой проходила накануне. Ответный матч состоится 25 октября на «Тула-Арене».

Как сообщили в «Белогорье», Мохамед Аль Хачдади в начале игры получил небольшую травму. Несмотря на это, он смог набрать 17 очков за две партии.

На днях стало известно, что ведущий волейболист сборной Китая Чжан Цзининь приехал в Россию играть за белгородских «львов». Встретиться с товарищами по команде сразу он не смог, поскольку они уехали в Беларусь на матч против «Шахтёра».

Добавим, что в этом сезоне волейбольный клуб «Белогорье» базируется в Туле. Соответствующее решение приняли исходя из неспокойной оперативной обстановки в Белгородской области.

Ведущий волейболист сборной Китая приехал в РФ играть за «Белогорье»
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#Спорт#Тула#Волейбол#Беларусь#Игра#Белгород#Наталья Корявых#Чжан Цзининь#Мохамед Аль Хачдади
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