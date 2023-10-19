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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:09

Мужчина приехал на застолье в Белгороде на угнанном автомобиле

Белгородец угнал автомобиль, чтобы переночевать в нём и уйти в запой на сутки

19 октября 2023, 08:07
Фото: 1MI

Мужчина приехал на застолье в Белгороде на угнанном автомобиле

Житель региона заметил в частном секторе машину с ключами в ней и решил угнать. Доехал до Белгорода, где выпивал сутки, и хотел переночевать в машине, но его задержали полицейские. Теперь мужчина может провести до пяти лет в тюрьме, сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, белгородец заметил во дворе одного честного дома в посёлке Октябрьский припаркованную машину с ключами в замке зажигания. Тогда он решил воспользоваться случаем и угнал автомобиль. Доехал на нём до Белгорода, где больше суток выпивал алкоголь, а затем решил переночевать в угнанном транспорте. Но тут его и задержали сотрудники правоохранительных органов.

Как рассказал хозяин автомобиля, он отвёз свою жену на работу и припарковал машину Opel Astra на своём участке, оставив в замке зажигания ключи. Затем на несколько часов ушёл домой: в это время и случился угон.

В отношении 40-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в середине сентября нетрезвый 33-летний мужчина угнал машину из села Серетино Яковлевского округа, чтобы доехать домой. Найдя в багажнике набор инструментов и 50 кг картофеля, он решил отдать их своим знакомым.

Белгородец нашёл в угнанной машине 50 кг картофеля и раздал его друзьям
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#Белгородская область#Белгородский район#Угон#Преступление#Автомобильная кража#Белгород#Александра Склярова
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