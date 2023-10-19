Белгородец угнал автомобиль, чтобы переночевать в нём и уйти в запой на сутки

По предварительным данным, белгородец заметил во дворе одного честного дома в посёлке Октябрьский припаркованную машину с ключами в замке зажигания. Тогда он решил воспользоваться случаем и угнал автомобиль. Доехал на нём до Белгорода, где больше суток выпивал алкоголь, а затем решил переночевать в угнанном транспорте. Но тут его и задержали сотрудники правоохранительных органов.