Белгородец угнал автомобиль, чтобы переночевать в нём и уйти в запой на сутки

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
По предварительным данным, белгородец заметил во дворе одного честного дома в посёлке Октябрьский припаркованную машину с ключами в замке зажигания. Тогда он решил воспользоваться случаем и угнал автомобиль. Доехал на нём до Белгорода, где больше суток выпивал алкоголь, а затем решил переночевать в угнанном транспорте. Но тут его и задержали сотрудники правоохранительных органов.
Как рассказал хозяин автомобиля, он отвёз свою жену на работу и припарковал машину Opel Astra на своём участке, оставив в замке зажигания ключи. Затем на несколько часов ушёл домой: в это время и случился угон.
В отношении 40-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что в середине сентября нетрезвый 33-летний мужчина угнал машину из села Серетино Яковлевского округа, чтобы доехать домой. Найдя в багажнике набор инструментов и 50 кг картофеля, он решил отдать их своим знакомым.