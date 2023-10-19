Белгорблагоустройство закупает восемь уличных рождественских ёлок за 4,9 млн рублей

Также в документах сказано, что ёлки не боятся воды, игрушки крепятся на предусмотренные крепления, а для гирлянды потребуется подключение к сети 220 w. Вес одной конструкции — 323 кг, а диапазон рабочих температур составляет от -40 °C до +45 °C.