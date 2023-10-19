Белгорблагоустройство закупает восемь уличных рождественских ёлок за 4,9 млн рублей

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Согласно документам госзакупки, организация разместила два лота на закупку изделий для праздников и карнавалов. Речь идёт о рождественских ёлках. В первом случае это приобретение двух искусственных новогодних деревьев за 1,2 млн рублей. Во втором случае — покупка шести ёлок за 3,7 млн рублей.
Уличные рождественские ёлки будут в высоту восемь метров, а в ширину — четыре метра. Материал конструкции — нержавеющая сталь и искусственный ротанг. Вес конструкции и качество материала должны помочь выдержать ветер скоростью до 10 м/с.
Также в документах сказано, что ёлки не боятся воды, игрушки крепятся на предусмотренные крепления, а для гирлянды потребуется подключение к сети 220 w. Вес одной конструкции — 323 кг, а диапазон рабочих температур составляет от -40 °C до +45 °C.
Товар поставят по адресу: г. Белгород, ул. Серафимовича, 82. Один контракт заключили с единственным участником аукциона, а второй — с Алексеем Борисовым.
Напомним, администрация Корочанского района готова была купить ёлку и фигуры Деда Мороза со Снегурочкой за 3 млн.