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Белгорблагоустройство закупает восемь уличных рождественских ёлок за 4,9 млн рублей

Белгорблагоустройство закупает восемь уличных рождественских ёлок за 4,9 млн рублей

19 октября 2023, 13:51
Фото: 1MI
Изделия для праздников и карнавалов поставят два разных поставщика. Один из них — физлицо. Заказчиком в двух случаях выступает Белгорблагоустройство.

Согласно документам госзакупки, организация разместила два лота на закупку изделий для праздников и карнавалов. Речь идёт о рождественских ёлках. В первом случае это приобретение двух искусственных новогодних деревьев за 1,2 млн рублей. Во втором случае — покупка шести ёлок за 3,7 млн рублей.

Уличные рождественские ёлки будут в высоту восемь метров, а в ширину — четыре метра. Материал конструкции — нержавеющая сталь и искусственный ротанг. Вес конструкции и качество материала должны помочь выдержать ветер скоростью до 10 м/с.

Также в документах сказано, что ёлки не боятся воды, игрушки крепятся на предусмотренные крепления, а для гирлянды потребуется подключение к сети 220 w. Вес одной конструкции — 323 кг, а диапазон рабочих температур составляет от -40 °C до +45 °C.

Товар поставят по адресу: г. Белгород, ул. Серафимовича, 82. Один контракт заключили с единственным участником аукциона, а второй — с Алексеем Борисовым.

Напомним, администрация Корочанского района готова была купить ёлку и фигуры Деда Мороза со Снегурочкой за 3 млн.

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#Новости Белгорода#Белгорблагоустройство#Белгород#Кристина Семенчук#Металлоконструкция#Закупка#Ёлки
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