«Аэрофлот» рассказал об опыте внедрения АИС ОВП «Леонардо» коллегам из Венесуэлы

Сам «Аэрофлот» перешел на эксплуатацию отечественной системы бронирования в ноябре прошлого года. Как рассказал замглавы по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич, за это время стало понятно, что отечественная система бронирования обладает необходимыми функциональными возможностями, которые обеспечивают производственные и коммерческие процессы крупнейшего авиаперевозчика России.