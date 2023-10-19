«Аэрофлот» рассказал об опыте внедрения АИС ОВП «Леонардо» коллегам из Венесуэлы

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Делегация из Венесуэлы посетила офис «Аэрофлота» и базовый аэропорт Шереметьево 16 и 17 октября 2023 года.
Сотрудники Conviasa ознакомились с основными принципами функционирования программных компонентов АИС ОВП, состоящих из инвенторной системы для хранения и управления ресурсами рейсов авиакомпании, системы бронирования для создания пассажирских бронирований на рейсе, сервера электронных документов для оформления продажи авиаперевозок и допуслуг. В аэропорту венесуэльским коллегам показали, как работает автоматизированная система регистрации пассажиров и багажа, передает rostovgazeta.ru.
Сам «Аэрофлот» перешел на эксплуатацию отечественной системы бронирования в ноябре прошлого года. Как рассказал замглавы по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич, за это время стало понятно, что отечественная система бронирования обладает необходимыми функциональными возможностями, которые обеспечивают производственные и коммерческие процессы крупнейшего авиаперевозчика России.
«Мы рады принимать коллег из Венесуэлы и поделиться практическим опытом внедрения и эксплуатации системы „Леонардо“», — отмечает Антон Мацкевич.
Летом текущего года «Аэрофлот» и Conviasa договорились расширять сотрудничество между Россией и странами Карибского бассейна. Переход Conviasa на «Леонардо» позволит совместно эксплуатировать рейсы. Полеты авиакомпаний будут выполняться под общим кодом, а пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих компаний. Ожидается, что Conviasa перейдёт на систему бронирования «Леонардо» в начале 2024 года.
«Аэрофлот» одним из первых российских авиаперевозчиков провел успешное импортозамещение системы бронирования после введения санкций.