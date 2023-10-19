Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

«Аэрофлот» рассказал об опыте внедрения АИС ОВП «Леонардо» коллегам из Венесуэлы

«Аэрофлот» рассказал об опыте внедрения АИС ОВП «Леонардо» коллегам из Венесуэлы

19 октября 2023, 10:15
Фото: 1MI
Компания «Аэрофлот» продемонстрировала сотрудникам венесуэльской авиакомпании Conviasa возможности АИС ОВП «Леонардо». Система создана для обеспечения коммерческой и производственной деятельности авиакомпании.

Делегация из Венесуэлы посетила офис «Аэрофлота» и базовый аэропорт Шереметьево 16 и 17 октября 2023 года.

Сотрудники Conviasa ознакомились с основными принципами функционирования программных компонентов АИС ОВП, состоящих из инвенторной системы для хранения и управления ресурсами рейсов авиакомпании, системы бронирования для создания пассажирских бронирований на рейсе, сервера электронных документов для оформления продажи авиаперевозок и допуслуг. В аэропорту венесуэльским коллегам показали, как работает автоматизированная система регистрации пассажиров и багажа, передает rostovgazeta.ru.

Сам «Аэрофлот» перешел на эксплуатацию отечественной системы бронирования в ноябре прошлого года. Как рассказал замглавы по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич, за это время стало понятно, что отечественная система бронирования обладает необходимыми функциональными возможностями, которые обеспечивают производственные и коммерческие процессы крупнейшего авиаперевозчика России.

«Мы рады принимать коллег из Венесуэлы и поделиться практическим опытом внедрения и эксплуатации системы „Леонардо“», — отмечает Антон Мацкевич.

Летом текущего года «Аэрофлот» и Conviasa договорились расширять сотрудничество между Россией и странами Карибского бассейна. Переход Conviasa на «Леонардо» позволит совместно эксплуатировать рейсы. Полеты авиакомпаний будут выполняться под общим кодом, а пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих компаний. Ожидается, что Conviasa перейдёт на систему бронирования «Леонардо» в начале 2024 года.

«Аэрофлот» одним из первых российских авиаперевозчиков провел успешное импортозамещение системы бронирования после введения санкций.

Подпишитесь
Ломай, мы же миллионеры: в Белгороде на остановках по ул. Щорса разбиты 34 стекла
Сегодня, 07:30
В Белгороде наградят мужчин, спасших людей от огня после падения беспилотника
Вчера, 18:00
Юный кондитер из Белгородской области попытается удивить Клаву Коку своими умениями
Сегодня, 07:27
«Служат только здоровые парни»: как белгородцев набирают на срочную службу
Сегодня, 07:57
Более 120 вопросов техприсоединения к сетям решено в ходе Дней клиента Белгородэнерго
Сегодня, 07:01
«Хор Турецкого» переносится: в Белгороде изменили дату концерта
Сегодня, 08:18