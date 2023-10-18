Зима близко: во сколько обойдётся зимняя резина белгородцам в 2023 году

По данным «Коммерсантъ», стоимость зимних шин в среднем увеличилась на 8-14% за год. Однако цены на самые популярные размеры немного снизились, а рост стоимости происходит в основном у редких больших размеров. Потребность в зимней резине уже возросла, но участники рынка ожидают, что пик продаж будет перенесен из-за теплой осени с середины октября на более поздний период времени. Т.е. средние цены поднялись до 6650 рублей, а в последний месяц цены на неё повысились примерно на 5%, уточняется со ссылкой на ЦРПТ.