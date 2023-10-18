Зима близко: во сколько обойдётся зимняя резина белгородцам в 2023 году

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
По данным «Коммерсантъ», стоимость зимних шин в среднем увеличилась на 8-14% за год. Однако цены на самые популярные размеры немного снизились, а рост стоимости происходит в основном у редких больших размеров. Потребность в зимней резине уже возросла, но участники рынка ожидают, что пик продаж будет перенесен из-за теплой осени с середины октября на более поздний период времени. Т.е. средние цены поднялись до 6650 рублей, а в последний месяц цены на неё повысились примерно на 5%, уточняется со ссылкой на ЦРПТ.
Аналитический ресурс «ЧекИндекс» сообщает, что в этом году интерес россиян к зимним шинам «проснулся» ещё летом. Их продажи превысили показатели прошлого года на треть. Такому росту спроса, считают аналитики, поспособствовали изменчивость валюты и ожидания потребителей относительно инфляции, а также увеличение продаж новых автомобилей. Однако, дефицит шин отсутствует. Кроме того, также продаются автомобильные покрышки из остатков прошлогоднего сезона. Это также влияет на конечную стоимость товара.
Павел Константинов, директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон», поделился с «Прайм» основным советом в выборе зимних шин: лучше отдавать предпочтение известным производителям, которые имеют хорошую репутацию на рынке.
Мониторинг форумов автолюбителей и отзывов на сайтах автомагазинов позволил составить топ-5 популярных и часто выбираемых товаров в данном сегменте. Чаще всего упоминались:
Плюсы данных шин включают в себя отзывы о широкой линейке выбора размеров и отличные результатов в эксплуатации на зимней дороге и чистом асфальте. Также продукцию финского производителя, по мнению покупателей, отличает хорошая управляемость и сцепка. Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 вошли и в топ от редакции «Комсомольской правды» (в рамках проекта «Выбор экспертов»).
Если рассматривать стоимость такой зимней «обувки», то заплатить за неё придётся от шести тысяч рублей за одну штуку в зависимости от требуемого диаметра. Хотя в объявлениях о продаже подержанного товара встречаются расценки и в шесть тысяч рублей уже за четыре штуки. В принципе, если рассмотреть сегмент продажи зимней резины и расценки продавцов, то диапазон можно отметить довольно разнообразный.
Это уже товар от корейского производителя. Большой размерный ряд отмечается и здесь. Ширина шин для легковых автомобилей указана от 175 до 255 миллиметров. Что касается достоинств, то автомобилисты указывают хорошую тормозную способность даже на снегу, а также общее положительное впечатление от использования. Здесь ценовой ряд в среднем начинается с 4,6 тысячи рублей.
Модель Cordiant — продукция отечественного производителя. пользователи и сама компания гарантируют комфортную езду даже на плохих дорогах с большим количеством льда и снега. Также имеется линейка для кроссоверов и внедорожников. Здесь средняя цена за одну штуку, как и у большинства брендов, начинается примерно от 5-6 тысяч рублей, т. е. по минимальной цене такой комплект из магазина может обойтись даже в 20-25 тысяч рублей, если верить указанным ценам на сайтах торговых сетей.
Nordman 5. Здесь автопользователи отмечают хорошую манёвренность и в период «каши» на дорогах. Как и предыдущий бренд — тоже отечественный. Если же говорить о марке Gislaved Nord Frost 200, то её ценовая категория также мало чем отличается от предыдущих представителей.
А вот если белгородцы захотят избавиться от старых покрышек, то в Белгороде сдать старые покрышки можно в двух местах: на улице Губкина, 3А и на проезде Автомобилистов напротив дома №47. Собранные покрышки идут на переработку. При этом выбрасывать на мусорку шины запрещено — они токсичны.