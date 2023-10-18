ВСУ снова обстреливают белгородское приграничье: начали с Новой Таволжанки

Напомним, что вечером 17 октября и ранним утром сегодняшнего дня над регионом система ПВО сбила несколько беспилотников. В 21:21 стало известно о сбитом дроне над Белгородским районом, а в 04:43 — о шести сбитых беспилотниках самолётного типа над Белгородским районом и Яковлевским горокругом. Во всех случаях обошлось без последствий.