ВСУ снова обстреливают белгородское приграничье: начали с Новой Таволжанки

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Сегодня, 18 октября, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. О произошедшей атаке стало известно в 08:54. В результате обстрела пострадавших среди мирных жителей нет, но оказалась нарушена линия электроснабжения. Под частичное отключение попали жители двух населённых пунктов: сёл Новая Таволжанка и Архангельское.
На месте продолжают работать оперативные и аварийные службы. По данным главы региона, к устранению последствий приступят уже в ближайшее время.
Напомним, что вечером 17 октября и ранним утром сегодняшнего дня над регионом система ПВО сбила несколько беспилотников. В 21:21 стало известно о сбитом дроне над Белгородским районом, а в 04:43 — о шести сбитых беспилотниках самолётного типа над Белгородским районом и Яковлевским горокругом. Во всех случаях обошлось без последствий.