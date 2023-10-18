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Два белгородских села оказались без электричества из-за утреннего обстрела

ВСУ снова обстреливают белгородское приграничье: начали с Новой Таволжанки

18 октября 2023, 06:16
Фото: 1MI

Два белгородских села оказались без электричества из-за утреннего обстрела

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском округе. Пострадавших нет, однако повреждена линия электроснабжения. О последствиях обстрела рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Сегодня, 18 октября, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. О произошедшей атаке стало известно в 08:54. В результате обстрела пострадавших среди мирных жителей нет, но оказалась нарушена линия электроснабжения. Под частичное отключение попали жители двух населённых пунктов: сёл Новая Таволжанка и Архангельское.

На месте продолжают работать оперативные и аварийные службы. По данным главы региона, к устранению последствий приступят уже в ближайшее время.

Напомним, что вечером 17 октября и ранним утром сегодняшнего дня над регионом система ПВО сбила несколько беспилотников. В 21:21 стало известно о сбитом дроне над Белгородским районом, а в 04:43 — о шести сбитых беспилотниках самолётного типа над Белгородским районом и Яковлевским горокругом. Во всех случаях обошлось без последствий.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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