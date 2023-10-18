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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

ДТП на Магистральной в Белгороде

Вместо дрифта — бордюр: белгородец на Mercedes не справился с управлением

18 октября 2023, 11:02
Фото: https://t.me/belgorodcamera
ДТП на Магистральной в Белгороде

В Сети опубликовали кадры ДТП на Магистральной в Белгороде

Водитель иномарки пытался совершить дрифт, но манёвр не удался. Автомобиль въехал в бордюр. Видео с места происшествия опубликовали в Сети.
Сюжет
ДТП

На камеры попало ДТП, которое произошло накануне на улице Магистральной в Белгороде. На кольце на «Спутнике» водитель Mercedes попытался совершить дрифт, но не вписался в поворот.

На кадрах видно, что автомобилист не смог совершить манёвр: машину занесло на повороте, и она влетела в бордюр. Пострадал водитель или нет, не сообщается.

16 октября в Белгородской области был «день сбитых пешеходов». Два человека пострадали, ещё один погиб. В Старом Осколе на объездной молодой водитель иномарки превысил скорость и наехал на 57-летнего мужчину, который был на проезжей части. От полученных травм он скончался. Также в Старом Осколе и Шебекино водители наехали на двух пешеходов. Оба пострадали.

Ранее водитель «Лады» сбила ребёнка на пешеходном переходе в Строителе Яковлевского горокруга. Он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Школьник получил травмы.

ДТП на Магистральной в Белгороде
Видео: https://t.me/belgorodcamera
День сбитых пешеходов: белгородец погиб под колёсами авто, ещё двое пострадали
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