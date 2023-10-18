Вместо дрифта — бордюр: белгородец на Mercedes не справился с управлением

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
На камеры попало ДТП, которое произошло накануне на улице Магистральной в Белгороде. На кольце на «Спутнике» водитель Mercedes попытался совершить дрифт, но не вписался в поворот.
На кадрах видно, что автомобилист не смог совершить манёвр: машину занесло на повороте, и она влетела в бордюр. Пострадал водитель или нет, не сообщается.
16 октября в Белгородской области был «день сбитых пешеходов». Два человека пострадали, ещё один погиб. В Старом Осколе на объездной молодой водитель иномарки превысил скорость и наехал на 57-летнего мужчину, который был на проезжей части. От полученных травм он скончался. Также в Старом Осколе и Шебекино водители наехали на двух пешеходов. Оба пострадали.
Ранее водитель «Лады» сбила ребёнка на пешеходном переходе в Строителе Яковлевского горокруга. Он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Школьник получил травмы.