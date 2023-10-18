Вместо дрифта — бордюр: белгородец на Mercedes не справился с управлением

16 октября в Белгородской области был «день сбитых пешеходов». Два человека пострадали, ещё один погиб. В Старом Осколе на объездной молодой водитель иномарки превысил скорость и наехал на 57-летнего мужчину, который был на проезжей части. От полученных травм он скончался. Также в Старом Осколе и Шебекино водители наехали на двух пешеходов. Оба пострадали.