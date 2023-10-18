В Белгородской области решили сменить подрядчика, строящего Агро-кванториум

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В Белгородской области решили сменить подрядчика, строившего Агро-кванториум и спортивный комплекс на базе Корочанского сельскохозяйственного техникума. Темп работ отстаёт от предусмотренных контрактом сроков. О проблеме было известно и ранее, сообщил Вячеслав Гладков.
Работы сильно отстают от предусмотренных контрактом сроков. Во время прошлой рабочей поездки договаривались с подрядчиком, что если ситуация не изменится в лучшую сторону, будем менять строительную организацию.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона поручил минстрою и УКС подготовить необходимые для замены подрядчика документы. Объекты должны сдать до конца 2024 года. Кроме того, на базе техникума должно появиться дополнительное общежитие.
Также Гладков посетил стройку культурно-спортивного центра в Короче. Работы уже близятся к концу. Строители завершают внутреннюю отделку и благоустройство территории. Вскоре ожидается поставка оборудования и мебели. Объект откроется к концу текущего года.