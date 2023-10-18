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стройка в Корочанском районе

В Белгородской области решили сменить подрядчика, строящего Агро-кванториум

18 октября 2023, 08:19
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
стройка в Корочанском районе

У властей возникли вопросы к строительству двух объектов в Белгородской области

Подрядная организация затянула сроки строительства Агро-кванториума и спортивного комплекса в Корочанском районе. Объекты должны сдать к концу 2024 года. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области решили сменить подрядчика, строившего Агро-кванториум и спортивный комплекс на базе Корочанского сельскохозяйственного техникума. Темп работ отстаёт от предусмотренных контрактом сроков. О проблеме было известно и ранее, сообщил Вячеслав Гладков.

Работы сильно отстают от предусмотренных контрактом сроков. Во время прошлой рабочей поездки договаривались с подрядчиком, что если ситуация не изменится в лучшую сторону, будем менять строительную организацию.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона поручил минстрою и УКС подготовить необходимые для замены подрядчика документы. Объекты должны сдать до конца 2024 года. Кроме того, на базе техникума должно появиться дополнительное общежитие.

Также Гладков посетил стройку культурно-спортивного центра в Короче. Работы уже близятся к концу. Строители завершают внутреннюю отделку и благоустройство территории. Вскоре ожидается поставка оборудования и мебели. Объект откроется к концу текущего года.

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стройка в Корочанском районестройка в Корочанском районе
стройка в Корочанском районестройка в Корочанском районе
стройка в Корочанском районестройка в Корочанском районе
стройка в Корочанском районестройка в Корочанском районе
стройка в Корочанском районе
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Белгородская область#Строительство#Корочанский район#Техникум#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Подрядчик
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