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Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

В Белгороде появится новая остановка

В Белгороде появится новая остановка

18 октября 2023, 18:26
Фото: Bel.ru
О строительстве новой остановки на Крейде в прямом эфире 18 октября рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Местная жительница Екатерина спросила, есть ли возможность оборудовать остановку с пешеходным переходом или без него по маршруту движения автобуса №21 «Универмаг Белгород» — «Витаминный комбинат». В народе остановка называется «Шампиньонной» и находится в промышленной зоне района Крейда на повороте в ИЖС Разумное-54.

Градоначальник ответил, что в этом месте, действительно, власти планируют поставить парную остановку в 2024 году.

Вопрос размещения парной остановки в проработке сейчас, схема размещения посадочной площадки уже согласована с ресурсоснабжающими организациями. Вносятся необходимые изменения в проектную документацию. Стараемся на следующий год запланировать финансирование и строить остановки.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, в Шебекино остановки укрепляют бетонными блоками из-за осложнения оперативной обстановки. Мешки с песком призваны защитить горожан, ожидающих автобус на остановке, от последствий обстрела ВСУ.

В Шебекино укрепляют остановки бетонными блоками
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#Город#Новости Белгорода#Автобусная остановка#Белгород#Валентин Демидов#Милена Фишер
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