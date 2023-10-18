В Белгороде появится новая остановка

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Местная жительница Екатерина спросила, есть ли возможность оборудовать остановку с пешеходным переходом или без него по маршруту движения автобуса №21 «Универмаг Белгород» — «Витаминный комбинат». В народе остановка называется «Шампиньонной» и находится в промышленной зоне района Крейда на повороте в ИЖС Разумное-54.
Градоначальник ответил, что в этом месте, действительно, власти планируют поставить парную остановку в 2024 году.
Вопрос размещения парной остановки в проработке сейчас, схема размещения посадочной площадки уже согласована с ресурсоснабжающими организациями. Вносятся необходимые изменения в проектную документацию. Стараемся на следующий год запланировать финансирование и строить остановки.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, в Шебекино остановки укрепляют бетонными блоками из-за осложнения оперативной обстановки. Мешки с песком призваны защитить горожан, ожидающих автобус на остановке, от последствий обстрела ВСУ.