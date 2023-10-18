В Белгороде появится новая остановка

Местная жительница Екатерина спросила, есть ли возможность оборудовать остановку с пешеходным переходом или без него по маршруту движения автобуса №21 «Универмаг Белгород» — «Витаминный комбинат». В народе остановка называется «Шампиньонной» и находится в промышленной зоне района Крейда на повороте в ИЖС Разумное-54.