Удобрения помогают быть в лидерах

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В аграрном комплексе региона в этом году ожидается несколько весомых достижений: первое место в ЦФО по урожайности зерновых и зернобобовых культур, сахарной свёклы и сои.
Высокую планку аграрии планируют удержать и в новом сельскохозяйственном году: к соблюдению технологий и подготовке почвы хозяйства относятся ответственно. По данным минсельхозпрода региона, под озимые урожая 2024 года внесено уже больше 16 тысяч тонн минеральных удобрений, это превышает показатель прошлого года.
Удобрения — фундамент будущего урожая. Помимо соблюдения нормативов их применения, регион усиленно отрабатывает и технологические нюансы. Актуальные в новом сезоне приёмы работы обсуждали представители сельхозпредприятий из разных районов области на семинаре, организованном компанией «ФосАгро-Белгород» в посёлке Чернянка.
Поле достижений
«ФосАгро-Белгород» входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»). За более, чем 20-летнюю историю работы в области компания приобрела авторитет эксперта в сфере минерального питания растений и порядка тысячи благодарных клиентов среди аграриев. В регионе работают три центра дистрибуции «ФосАгро-Белгород», обеспечивая прямые поставки «витаминов плодородия» на поля и базы сельхозпредприятий.
При центре дистрибуции в Чернянском районе создан агрополигон компании, на котором каждый год проводятся агрономические опыты с демонстрацией эффективности систем минерального питания растений, разработанных экспертами «ФосАгро-Белгород». На базе центра проводятся обучающие семинары для земледельцев.
Стратегия управления минеральным питанием строится на так называемых принципах 4R: правильной формы, вида и марки удобрений, правильной дозировки, правильного времени внесения и правильного (точного) распределения по полю. Единого набора практик не существует, каждое поле требует индивидуального подхода, с учетом меняющихся условий. Такого подхода придерживается агрономическая служба «ФосАгро-Белгород» — он способствует получению высокорентабельного и качественного урожая.
Время — ценный ресурс, особенно в растениеводстве. Поэтому наша задача — как можно более ёмко представить самую актуальную для нашего региона информацию о марках удобрений, возможностях повышения их эффективности. Уверен, что вы оцените комплексный подход нашей компании и продолжите расти в урожаях и прибыли.
Алексей Шмелев, генеральный директор «ФосАгро-Белгород»
К участникам семинара также обратился заместитель начальника департамента развития отраслей сельского хозяйства — начальник отдела биологизации земледелия министерства сельского хозяйства области Александр Поддубный.
Главное, чтобы была экономика у хозяйства. Желаю всем завершения уборочной с минимальными потерями и желаю продуктивно подготовиться к новой посевной кампании. Нужно вовремя запасаться удобрениями и в тех объёмах, которые рекомендованы. Компания «ФосАгро-Белгород» показывает, как нужно делать. Если будет всё правильно, будет урожай. Главное, всё делать своевременно.
Александр Поддубный
Запрограммируй успех
Подсолнечник, соя, пшеница — о каждой полевой культуре, которую выращивают белгородские аграрии, на семинаре говорили подробно. Грамотно управляя минеральным питанием, можно программировать будущий урожай и добиваться стабильных показателей производства практически независимо от погодных условий.
А чтобы подбор марок удобрений был научно обоснованным и точно соответствовал почвенным характеристикам, к услугам белгородских аграриев новый сервис «ФосАгро-Белгород» в сфере мониторинга плодородия почв. Современные автоматизированные пробоотборники позволяют быстро проводить отбор почвенных проб для агрохимического обследования, по заранее заданным координатам. По итогам лабораторной диагностики хозяйства получают подробные рекомендации — какие удобрения и в каком количестве вносить, даже с учётом разных зон плодородия в пределах поля.
Выбор инструментов для тонких настроек урожая тоже разнообразен — свыше 50 марок азотных, фосфорных, комплексных удобрений с мезо- и микроэлементами, а также жидкое комплексное удобрение и новая марка водорастворимого аммофоса APALIQUA NP 12:61.Это полностью водорастворимое удобрение для фертигации и некорневых подкормок всех сельскохозяйственных культур.
На семинаре аграрии изучили, как правильно выбирать время и способы внесения удобрений, почему важно учитывать уровень pH почвы, как повысить урожайность при помощи жидкого комплексного удобрения APALIQUA NP 11:37. И не только изучили в теории, но и убедились в действенности этой и других марок удобрений ФосАгро на опытных делянках агрополигона.
Эффективность доказана временем
Системы минерального питания, предлагаемые «ФосАгро-Белгород», для многих хозяйств являются надёжным инструментом управления урожаем. Для белгородских хозяйств важное экономическое значение имеет возделывание сои, поэтому практике минерального питания этой культуры на семинаре уделили особое внимание.
Эксперты «ФосАгро-Белгород» познакомили участников семинара с успешными практическими кейсами: производственные эксперименты с агрохолдингами из года в год доказывают эффективность систем минерального питания на основе удобрений ФосАгро. К примеру, применение комплексного удобрения с цинком способствовало увеличению урожайности сои и прибыли на опытах в Курской области. Оценили аграрии в ходе семинара и производственный опыт на сое на агрополигоне «ФосАгро-Белгород». Система минерального питания с применением борсодержащего комплексного удобрения позволила улучшить показатели урожайности выше контрольных значений — более 26,3 центнеров с гектара.
Надёжный партнер — помощь в бизнесе
Благодаря семинару сельхозпроизводители входят в новый сезон, как говорится, во всеоружии: есть время заранее спланировать покупку нужных удобрений и скорректировать технологии.
Мы выращиваем много культур, и сою в том числе. Поэтому очень полезен семинар, и то, что там не только про удобрения узнали, но и про технологии в комплексе. Планируем провести агрохимобследование почвы с «ФосАгро-Белгород» — попробовать новый сервис. Это поможет подобрать более эффективные для наших условий удобрения. С «ФосАгро-Белгород» работаем давно, почти все удобрения покупаем у них. Это наша компания, российская, а своих надо поддерживать.
Алексей Рыженко, главный агроном ООО «Бородинское»
Своими впечатлениями о семинаре поделился генеральный директор ООО «Советское» Вячеслав Каленбет.
Интересно было обсудить ситуацию на полях и на рынке, узнать про новые технологии. С компанией «ФосАгро-Белгород» работаем около пяти лет. Мы у них приобретаем различные виды удобрений практически под все культуры. Хорошее качество удобрений и сервис в компании.
Вячеслав Каленбет
Про сотрудничество с «ФосАгро-Белгород» рассказал и ИП Глава КФХ Ашурбеков Шарапутдин.
Я семинары не пропускаю. Отношусь к этим мероприятиям положительно — учиться нужно всегда. На них всегда узнаешь что-то полезное, что помогает развиваться, быть в лидерах. Удобрения я беру у «ФосАгро-Белгород» уже более 11 лет. С качеством всё замечательно и особенно отмечу логистику: удобное расположение центра дистрибуции и оперативную отгрузку.
Шарапутдин Ашурбеков