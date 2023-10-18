Удобрения помогают быть в лидерах

Эксперты «ФосАгро-Белгород» познакомили участников семинара с успешными практическими кейсами: производственные эксперименты с агрохолдингами из года в год доказывают эффективность систем минерального питания на основе удобрений ФосАгро. К примеру, применение комплексного удобрения с цинком способствовало увеличению урожайности сои и прибыли на опытах в Курской области. Оценили аграрии в ходе семинара и производственный опыт на сое на агрополигоне «ФосАгро-Белгород». Система минерального питания с применением борсодержащего комплексного удобрения позволила улучшить показатели урожайности выше контрольных значений — более 26,3 центнеров с гектара.