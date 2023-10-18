«Проклятый перекрёсток»: в трёх авариях в Белгороде столкнулись шесть машин

На днях в Разумном автомобилистка не уступила дорогу Ford. Машины столкнулись, иномарка въехала в дорожный знак. Пострадали оба водителя, а также 13-летняя пассажирка Ford. Ещё одно ДТП произошло в селе Завидовка в Яковлевском горокруге. Водитель сбил 16-летнюю девушку. Она получила травмы.