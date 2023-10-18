«Проклятый перекрёсток»: в трёх авариях в Белгороде столкнулись шесть машин

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
На перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Железнякова столкнулись шесть автомобилей. На этом участке дороги накануне произошло сразу три аварии.
Первыми на «проклятом» перекрёстке столкнулись водители Ford Fiesta и «Лада Веста». Не успели они уехать, как «отметились» Chevrolet Lanos и «Лада Гранта». Завершился вечер столкновением Ford Scorpio и Hyundai Elantra.
Также 17 октября водитель Mercedes попытался совершить дрифт. Манёвр белгородцу не удался — автомобиль не вписался в поворот и въехал в бордюр.
На днях в Разумном автомобилистка не уступила дорогу Ford. Машины столкнулись, иномарка въехала в дорожный знак. Пострадали оба водителя, а также 13-летняя пассажирка Ford. Ещё одно ДТП произошло в селе Завидовка в Яковлевском горокруге. Водитель сбил 16-летнюю девушку. Она получила травмы.