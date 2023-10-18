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ДТП на перекрёстке в Белгороде

«Проклятый перекрёсток»: в трёх авариях в Белгороде столкнулись шесть машин

18 октября 2023, 15:40
Фото: https://t.me/belgorodcamera
ДТП на перекрёстке в Белгороде

В Сети показали кадры массового ДТП на перекрёстке Богданки и Железнякова

Шесть автомобилей столкнулись на одном и том же перекрёстке накануне. Это были три разные аварии. Видео опубликовали в Telegram-канале Belgorodcamera.
Сюжет
ДТП

На перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Железнякова столкнулись шесть автомобилей. На этом участке дороги накануне произошло сразу три аварии.

Первыми на «проклятом» перекрёстке столкнулись водители Ford Fiesta и «Лада Веста». Не успели они уехать, как «отметились» Chevrolet Lanos и «Лада Гранта». Завершился вечер столкновением Ford Scorpio и Hyundai Elantra.

Также 17 октября водитель Mercedes попытался совершить дрифт. Манёвр белгородцу не удался — автомобиль не вписался в поворот и въехал в бордюр.

На днях в Разумном автомобилистка не уступила дорогу Ford. Машины столкнулись, иномарка въехала в дорожный знак. Пострадали оба водителя, а также 13-летняя пассажирка Ford. Ещё одно ДТП произошло в селе Завидовка в Яковлевском горокруге. Водитель сбил 16-летнюю девушку. Она получила травмы.

ДТП на перекрёстке в Белгороде
Видео: https://t.me/belgorodcamera
Вместо дрифта — бордюр: белгородец на Mercedes не справился с управлением
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