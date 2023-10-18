Почему на Западе так боятся российско-китайского союза?

В свою очередь, агентство Reuters напоминает, что с самого начала украинского конфликта Москва укрепила энергетические связи с Пекином и сейчас поставляет в КНР около 2 млн баррелей нефти в день, что составляет более трети ее общего экспорта сырой нефти, а также намерена построить вторую очередь газопровода «Сила Сибири» в Китай.