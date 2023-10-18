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Published Сегодня, 15:43

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В Белгороде состоится Всероссийский марафон в поддержку донорства костного мозга

Перенёсший лейкоз и химиотерапию белгородец пробежит 42 км на марафоне

18 октября 2023, 15:43
Фото: 1MI

В Белгороде состоится Всероссийский марафон в поддержку донорства костного мозга

19 октября в областном центре пройдёт марафон в поддержку донорства костного мозга «ДавайВступай!». В этот день белгородец, который болел лейкозом, пробежит 42-километровый забег. Подробности сообщает областной минздрав.
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Забег

19 октября в Белгороде состоится Всероссийский марафон в поддержку донорства костного мозга «ДавайВступай!». Уже завтра 42-километровый марафон пробежит белгородец амбассадор донорства костного мозга Артём Алискеров.

Как сообщается, мужчина болел лейкозом и прошёл 31 курс химиотерапии. Забег стартует в 9:00 от областного Центра крови.

Белгородцы в возрасте 18-45 лет смогут помочь онкогематологическим пациентам. Для этого придётся вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Горожанам предлагают обращаться в структурное подразделение Центра крови в период с 10:00 до 14:00. Отделения есть в Белгороде, Старом Осколе, Губкине и Новом Осколе. Желающим необходимо сдать 5 мл крови для проведения генетического анализа.

маршрут забегамаршрут забега
маршрут забега
Фото: Минздрав Белгородской области
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#Белгородская область#Медицина#Марафон#Забег#Белгород#Наталья Корявых#Донорство#Лейкоз
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