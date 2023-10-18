Перенёсший лейкоз и химиотерапию белгородец пробежит 42 км на марафоне

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
19 октября в Белгороде состоится Всероссийский марафон в поддержку донорства костного мозга «ДавайВступай!». Уже завтра 42-километровый марафон пробежит белгородец амбассадор донорства костного мозга Артём Алискеров.
Как сообщается, мужчина болел лейкозом и прошёл 31 курс химиотерапии. Забег стартует в 9:00 от областного Центра крови.
Белгородцы в возрасте 18-45 лет смогут помочь онкогематологическим пациентам. Для этого придётся вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Горожанам предлагают обращаться в структурное подразделение Центра крови в период с 10:00 до 14:00. Отделения есть в Белгороде, Старом Осколе, Губкине и Новом Осколе. Желающим необходимо сдать 5 мл крови для проведения генетического анализа.