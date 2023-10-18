Перенёсший лейкоз и химиотерапию белгородец пробежит 42 км на марафоне

Белгородцы в возрасте 18-45 лет смогут помочь онкогематологическим пациентам. Для этого придётся вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Горожанам предлагают обращаться в структурное подразделение Центра крови в период с 10:00 до 14:00. Отделения есть в Белгороде, Старом Осколе, Губкине и Новом Осколе. Желающим необходимо сдать 5 мл крови для проведения генетического анализа.