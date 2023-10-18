Открытие центра гимнастики в Белгороде перенесли на ноябрь

Центр художественной гимнастики, прыжков на батуте и спортивной акробатики «Сирень» на улице Мокроусова в Белгороде откроют совсем скоро. Правда, не в октябре, как планировалось изначально, а в ноябре. Белгородцы уточнили дату у губернатора во время прямого эфира, упомянув, что октябрь постепенно подходит к концу, а об открытии речь до сих пор не идёт. Вячеслав Гладков в ответ сказал, что с датой определились уже давно, хотя анонса для местных жителей не было: