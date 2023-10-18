Открытие центра гимнастики в Белгороде перенесли на ноябрь

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Центр художественной гимнастики, прыжков на батуте и спортивной акробатики «Сирень» на улице Мокроусова в Белгороде откроют совсем скоро. Правда, не в октябре, как планировалось изначально, а в ноябре. Белгородцы уточнили дату у губернатора во время прямого эфира, упомянув, что октябрь постепенно подходит к концу, а об открытии речь до сих пор не идёт. Вячеслав Гладков в ответ сказал, что с датой определились уже давно, хотя анонса для местных жителей не было:
«С датой определились уже давно. Центр художественной гимнастики, прыжков на батутах и спортивной акробатики мы открываем 1 ноября».
Ранее планировалось, что спортивное учреждение будет носить название «Грация Белогорья», но белгородцев такой вариант не устроил. Акробатов не устроило такое «немужественное» название. Пришли к тому, что это место назовут «Сирень».
Только на вывески для центра художественной гимнастики выделили 1,4 млн рублей — две светодиодные и одну интерьерную.