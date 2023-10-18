Наследие СССР: старых ливнёвок не хватает обновлённому Белгороду

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Протяжённость ливневой канализации Белгорода составляет более 130 км. Это:
Один выпускной коллектор, расположенный на набережной реки Везёлка в районе дома № 3 по ул. Харьковская, оборудован локально-очистными сооружениями.
Как рассказал начальник ЭДС №2 МБУ «УБГБ» Александр Зозулев, система ливневой канализации прокладывалась в 60-70-х годах прошлого тысячелетия. За это время город сильно разросся и некоторые участки не справляются с потоком воды. А вот в новых микрорайонах система ливневых канализаций иная. Она шире, что позволяет производить очистку механизированной техникой.
Чистим вручную, несмотря на наличие специализированной техники. Новые районы строятся на холмах и все потоки воды во время осадков стекают вниз. Ввиду того, что они не новые, не справляются.
Александр Зозулев
Зозулев добавил, что в текущем году сотрудники Белгорблагоустройства уже почистили 6 тысяч погонных метров канализации. Бригады работают постоянно в две смены.
По словам дорожного работника Сергея Селезнёва, ливнёвки очищают от травы, песка и гравия.
Занимаемся ремонтом решёток, которые закрывают ливнёвки, проводим плановый осмотр. Косим, пилим, варим. Сложных участков уже нет. Мы всё поправили.
Сергей Селезнёв