Наследие СССР: старых ливнёвок не хватает обновлённому Белгороду

Как рассказал начальник ЭДС №2 МБУ «УБГБ» Александр Зозулев, система ливневой канализации прокладывалась в 60-70-х годах прошлого тысячелетия. За это время город сильно разросся и некоторые участки не справляются с потоком воды. А вот в новых микрорайонах система ливневых канализаций иная. Она шире, что позволяет производить очистку механизированной техникой.