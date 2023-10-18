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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Участки старой системы ливнёвок в Белгороде не справляются с потоком воды

Наследие СССР: старых ливнёвок не хватает обновлённому Белгороду

18 октября 2023, 13:06
Фото: Bel.ru

Участки старой системы ливнёвок в Белгороде не справляются с потоком воды

Система ливневой канализации прокладывалась в 60-70-х годах прошлого тысячелетия. В связи с тем, что город разросся, со своей задачей ливнёвки справляются не везде. Иногда работникам Белгорблагоустройства приходится вычищать систему вручную.

Протяжённость ливневой канализации Белгорода составляет более 130 км. Это:

  • закрытая сеть — 97,57 км (сеть подземных трубопроводов);
  • открытая сеть — 32,64 км, в том числе объездные дороги — 10,4 км (лотки, канавы);
  • выпускные коллекторы (44 штуки), из них 36 на техническом обслуживании Белгорблагоустройства (в реку Везелка — 25 штук, в реку Гостёнка — шесть штук, в Северский Донец — пять штку), восемь — ведомственные.

Один выпускной коллектор, расположенный на набережной реки Везёлка в районе дома № 3 по ул. Харьковская, оборудован локально-очистными сооружениями.

Фото: Bel.ru

Как рассказал начальник ЭДС №2 МБУ «УБГБ» Александр Зозулев, система ливневой канализации прокладывалась в 60-70-х годах прошлого тысячелетия. За это время город сильно разросся и некоторые участки не справляются с потоком воды. А вот в новых микрорайонах система ливневых канализаций иная. Она шире, что позволяет производить очистку механизированной техникой.

Чистим вручную, несмотря на наличие специализированной техники. Новые районы строятся на холмах и все потоки воды во время осадков стекают вниз. Ввиду того, что они не новые, не справляются.
Александр Зозулев

Зозулев добавил, что в текущем году сотрудники Белгорблагоустройства уже почистили 6 тысяч погонных метров канализации. Бригады работают постоянно в две смены.

По словам дорожного работника Сергея Селезнёва, ливнёвки очищают от травы, песка и гравия.

Занимаемся ремонтом решёток, которые закрывают ливнёвки, проводим плановый осмотр. Косим, пилим, варим. Сложных участков уже нет. Мы всё поправили.
Сергей Селезнёв
Видео: Bel.ru
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