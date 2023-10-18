На Стойленском ГОКе прошла осенняя «Неделя здоровья»

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Сотрудники комбината прошли бесплатные медицинские обследования и получили консультации терапевта, кардиолога, невролога, дерматолога, маммолога и психолога. В здравпунктах комбината для желающих организовали релаксирующие занятия и аппаратный массаж шейно-воротниковой зоны.
Всю неделю в столовых и буфетах СГОКа предлагали расширенное меню правильного питания: приготовленные по щадящим технологиям блюда, овощные нарезки, витаминизированные напитки.
Для любителей спорта провели мастер-класс по скандинавской ходьбе и занятия по профилактической йоге для минимизации последствий сидячей работы. Также стойленцы поучаствовали в велосипедных гонках.
Онлайн мастер-классы и вебинары с участием экспертов посвятили темам жизнестойкости, психосоматики, продления молодости, освоению метода нейрографики и т. д.
«Забота о здоровье сотрудников — одно из ключевых направлений социальной политики компании. Стойленцы получают квалифицированную медицинскую помощь в рамках системы ДМС. Для них мы стараемся создавать комфортные условия труда, развивать сервисы корпоративного питания, предоставлять санаторно-курортное лечение, привлекать к здоровому образу жизни с помощью корпоративных спартакиад, семейных спортфестивалей, Недель здоровья и других мероприятий»
— комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.
Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.