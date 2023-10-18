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Updated Сегодня, 11:35

«Неделя здоровья»

На Стойленском ГОКе прошла осенняя «Неделя здоровья»

18 октября 2023, 11:33
Фото: АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
«Неделя здоровья»
Реклама. АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» .
На Стойленском ГОКа (входит в Группу НЛМК) завершилась осенняя «Неделя здоровья». Основные мероприятия акцентировали на ментальном благополучии, снижении уровня стресса, практиках долголетия и жизнестойкости. В различных тематических активностях поучаствовали около 850 стойленцев.

Сотрудники комбината прошли бесплатные медицинские обследования и получили консультации терапевта, кардиолога, невролога, дерматолога, маммолога и психолога. В здравпунктах комбината для желающих организовали релаксирующие занятия и аппаратный массаж шейно-воротниковой зоны.

Всю неделю в столовых и буфетах СГОКа предлагали расширенное меню правильного питания: приготовленные по щадящим технологиям блюда, овощные нарезки, витаминизированные напитки.

Для любителей спорта провели мастер-класс по скандинавской ходьбе и занятия по профилактической йоге для минимизации последствий сидячей работы. Также стойленцы поучаствовали в велосипедных гонках.

Онлайн мастер-классы и вебинары с участием экспертов посвятили темам жизнестойкости, психосоматики, продления молодости, освоению метода нейрографики и т. д.

«Забота о здоровье сотрудников — одно из ключевых направлений социальной политики компании. Стойленцы получают квалифицированную медицинскую помощь в рамках системы ДМС. Для них мы стараемся создавать комфортные условия труда, развивать сервисы корпоративного питания, предоставлять санаторно-курортное лечение, привлекать к здоровому образу жизни с помощью корпоративных спартакиад, семейных спортфестивалей, Недель здоровья и других мероприятий»
— комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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Фото: АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
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