На станции Царицыно появится новый подземный вестибюль с пересадкой на метро

Posted 18 октября, 10:12
Published 18 октября, 10:12
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Для доступа к платформам будут построены 4 павильона, а спуски оснастят эскалаторами и лифтами. Такое решение повысит комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных граждан. Архитектурный облик пассажирских вестибюлей будет отражать характеристику музея-заповедника «Царицыно».
Кроме того, будет проведена реконструкция дороги под путепроводом, что приведет к увеличению проездного пространства для автотранспорта.
На данный момент уже завершено строительство новой платформы №5 с навесом на всю длину, а также служебного здания для размещения оборудования микропроцессорной централизации, сообщила пресс-служба МЖД.