Московский салон «Французская осень» привлёк виноделов из Франции

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Шинский считает, что таким образом винный бизнес Франции показывает желание продолжить работу на российском рынке. Он отметил, что все посетившие московский форум виноделы желают сохранить «живую связь с россиянами», пишет 56orb.ru.
По словам Шинского, Россия остается «естественным торгово-экономическом партнером французского бизнеса», если не нарушает европейское законодательство.
Москву посетили виноделы из Шампани, Божоле, Бордо и ещё нескольких винодельческих районов Франции. Некоторые гости уже работали на российском рынке, но часть из них приехала впервые.
Второй Российский винодельческий форум запланирован на 9 — 10 ноября. Импортозамещение и меры поддержки российского вина будут его ключевыми темами.
Напомним, в 2022 году Российский винодельческий форум стал самым обсуждаемым событием отрасли. Его посетили свыше 1700 человек. В работе форума приняли участие представители 64 продающих и изготавливающих вино компаний.