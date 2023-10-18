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Московский салон «Французская осень» привлёк виноделов из Франции

Московский салон «Французская осень» привлёк виноделов из Франции

18 октября 2023, 10:59
Фото: 1MI
Гендиректор CCI France Russie (Франко-российской торгово-промышленной палаты) Павел Шинский рассказал об участии французских виноделов в салоне «Французская осень» в Москве.

Шинский считает, что таким образом винный бизнес Франции показывает желание продолжить работу на российском рынке. Он отметил, что все посетившие московский форум виноделы желают сохранить «живую связь с россиянами», пишет 56orb.ru.

По словам Шинского, Россия остается «естественным торгово-экономическом партнером французского бизнеса», если не нарушает европейское законодательство.

Москву посетили виноделы из Шампани, Божоле, Бордо и ещё нескольких винодельческих районов Франции. Некоторые гости уже работали на российском рынке, но часть из них приехала впервые.

Второй Российский винодельческий форум запланирован на 9 — 10 ноября. Импортозамещение и меры поддержки российского вина будут его ключевыми темами.

Напомним, в 2022 году Российский винодельческий форум стал самым обсуждаемым событием отрасли. Его посетили свыше 1700 человек. В работе форума приняли участие представители 64 продающих и изготавливающих вино компаний.

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