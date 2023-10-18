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Крымский отель пытается отсудить авто у белгородской фирмы с украинскими корнями

Крымско-украино-белгородский конфликт: отель из Ялты требует с «Бетона» автомобиль

18 октября 2023, 13:55
Фото: Midjourney

Крымский отель пытается отсудить авто у белгородской фирмы с украинскими корнями

ООО «Парк-Отель „Марат“» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «Бетон Нова ЛТД». Крымский отель хочет отсудить автомобиль Nissan у зарегистрированной в белгородской области компании с украинскими корнями. Пока что суд оставил иск без движения.
Сюжет
Суд

ООО «Парк-Отель „Марат“» просит признать право собственности на транспортное средство Nissan Almera. Иск компания подала к ООО «Бетон Нова ЛТД».

Каких-либо подробностей судебного разбирательства пока нет. На данный момент суд оставил иск без движения — из-за неуплаты пошлины. Устранить обстоятельства фирме необходимо в срок до 26 октября этого года.

Компания «Парк-Отель „Марат“» зарегистрирована в Ялте с 2006 года. Сам отель расположен поселке Гаспра — недалеко от Ласточкиного Гнезда. Фирма принадлежит ООО «Инвест-Торг Групп» из Москвы. Головная компания — кипрская B&T LINES LTD. За 2022 год «Марат» отчитался о чистой прибыли в 466 тыс. рублей.

ООО «Бетон Нова ЛТД» существует в Белгородской области с 2014 года. Владеет «Бетоном» зарегистрированная на Украине фирма ТОВ «ВО „IЛIТАШ“». Занимается компания торговлей, а финансовые показатели её скрыты.

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