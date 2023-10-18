Крымско-украино-белгородский конфликт: отель из Ялты требует с «Бетона» автомобиль

Компания «Парк-Отель „Марат“» зарегистрирована в Ялте с 2006 года. Сам отель расположен поселке Гаспра — недалеко от Ласточкиного Гнезда. Фирма принадлежит ООО «Инвест-Торг Групп» из Москвы. Головная компания — кипрская B&T LINES LTD. За 2022 год «Марат» отчитался о чистой прибыли в 466 тыс. рублей.