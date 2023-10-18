Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Восемь белгородских образовательных учреждений получили предостережения

Какие белгородские образовательные учреждения получили предостережения прокуратуры?

18 октября 2023, 13:47
Фото: 1MI

Восемь белгородских образовательных учреждений получили предостережения

Восемь образовательных учреждений Белгородской области получили этим летом предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщает департамент по контролю и надзору в сфере образования регионального минобра.

Об участии департамента в проверках прокуратуры с мая по август рассказал консультант отдела по контролю и надзору в сфере образования Роман Зенин. По его данным, по итогам отработки заявлений граждан предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований получили:

  • МБОУ «Прохоровская гимназия»
  • ОГБОУ «Бирюченская СОШ»
  • МБОУ «СОШ № 17» г. Белгорода
  • МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» г. Старый Оскол
  • МБУДО СШ № 6 г. Белгорода
  • ООО «Радуга»; ООО «Вариант»
  • ООО «Автошкола Виллис»
  • ИП Белузин А.Н. (Частный детский сад «Малютка»)

Также информационные письма направили в адрес главы администрации Старооскольского городского округа Андрея Чеснокова, руководителя управления образования администрации города Белгорода Ирине Гричаниковой и начальнику управления образования администрации Прохоровского района Елене Маслениковой.

Всего же прокуратура за период с мая по август провела 15 проверок. Большая их часть прошла в Старооскольском горокруге: там изучили деятельность двух школ государственных и шести частных.

Читайте также:
Бегать за ними мы не будем: Гладков высказался о белгородских подрядчиках в школахПандемийный год стал рекордным по строительству школ в Белгородской областиВ Белгородской области силовики проверяют школу
#Белгородская область#Прокуратура#Эксклюзив#Образовательные учреждения#Белгород#Артем Черненко#Предостережения#Контроль и надзор
Подпишитесь
«Они угробили мне ребёнка»: девочка после родов стала инвалидом — отец винит врачей
Сегодня, 09:02
Медицина не точная наука: белгородский суд второй раз рассмотрит дело гинеколога
Сегодня, 07:46
Загадочная премия Демидова: горсовет Белгорода отказался называть точную сумму
Сегодня, 09:30
Активное противодействие ДРГ: как «Ахмат» защищает границы в Белгородской области
Сегодня, 08:51
Удобрения помогают быть в лидерах
Сегодня, 11:25
ВСУ снова обстреливают белгородское приграничье: начали с Новой Таволжанки
Сегодня, 06:16