Какие белгородские образовательные учреждения получили предостережения прокуратуры?

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Об участии департамента в проверках прокуратуры с мая по август рассказал консультант отдела по контролю и надзору в сфере образования Роман Зенин. По его данным, по итогам отработки заявлений граждан предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований получили:
Также информационные письма направили в адрес главы администрации Старооскольского городского округа Андрея Чеснокова, руководителя управления образования администрации города Белгорода Ирине Гричаниковой и начальнику управления образования администрации Прохоровского района Елене Маслениковой.
Всего же прокуратура за период с мая по август провела 15 проверок. Большая их часть прошла в Старооскольском горокруге: там изучили деятельность двух школ государственных и шести частных.