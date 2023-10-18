Дикпик на уголовку: белгородец не порадовал снимками своего тела незнакомцев

Как установило следствие, в период с сентября 2018 года до июня 2020 года староосколец сделал не менее 50 собственных снимков порнографического характера — мужчина фотографировался в обнажённом виде. Кроме того, он с неизвестного ресурса скачал аналогичное фото с изображением несовершеннолетней.