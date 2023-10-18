Дикпик на уголовку: белгородец не порадовал снимками своего тела незнакомцев

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Жителя Старого Оскола будут судить за распространение порнографических изображений несовершеннолетней, а также собственных интим-фото. Расследование уголовного дела в отношении 53-летнего обвиняемого уже завершилось.
По данным СК, мужчину обвиняют сразу по двум статьям. Это незаконное изготовление и распространение порнографических материалов, совершённое с использованием сети «Интернет» (п. б ч.3 ст. 242 УК РФ), а также приобретение и хранение в целях распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершённые с использованием сети «Интернет» (п. г ч. 2 ст. 242.1 УК РФ).
Как установило следствие, в период с сентября 2018 года до июня 2020 года староосколец сделал не менее 50 собственных снимков порнографического характера — мужчина фотографировался в обнажённом виде. Кроме того, он с неизвестного ресурса скачал аналогичное фото с изображением несовершеннолетней.
Обвиняемый отправлял эти фотографии взрослым незнакомцам в соцсети. Вскоре о его действиях узнали правоохранители. Свою причастность к незаконной деятельности староосколец признал. Уголовное дело против него направили на рассмотрение в суд.