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Белгородец пересылал свои порнографические фото незнакомцам в интернете

Дикпик на уголовку: белгородец не порадовал снимками своего тела незнакомцев

18 октября 2023, 07:05
Фото: 1MI

Белгородец пересылал свои порнографические фото незнакомцам в интернете

Мужчина сделал ряд личных фотографий порнографического содержания, скачал интим-фото несовершеннолетней и распространял эти материалы в интернете. Его поймала полиция. Уголовное дело уже направили на рассмотрение в суд, сообщает региональный следком.

Жителя Старого Оскола будут судить за распространение порнографических изображений несовершеннолетней, а также собственных интим-фото. Расследование уголовного дела в отношении 53-летнего обвиняемого уже завершилось.

По данным СК, мужчину обвиняют сразу по двум статьям. Это незаконное изготовление и распространение порнографических материалов, совершённое с использованием сети «Интернет» (п. б ч.3 ст. 242 УК РФ), а также приобретение и хранение в целях распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершённые с использованием сети «Интернет» (п. г ч. 2 ст. 242.1 УК РФ).

Как установило следствие, в период с сентября 2018 года до июня 2020 года староосколец сделал не менее 50 собственных снимков порнографического характера — мужчина фотографировался в обнажённом виде. Кроме того, он с неизвестного ресурса скачал аналогичное фото с изображением несовершеннолетней.

Обвиняемый отправлял эти фотографии взрослым незнакомцам в соцсети. Вскоре о его действиях узнали правоохранители. Свою причастность к незаконной деятельности староосколец признал. Уголовное дело против него направили на рассмотрение в суд.

Белгородца осудили за 11 эпизодов распространения порнографии с детьми
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#Белгородская область#Старый Оскол#Уголовное дело#Порнография#Расследование#Ск#Распространение#Наталья Корявых#Интимные фото
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