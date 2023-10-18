Четверо раненых, один погибший: страшная авария произошла под Белгородом

По предварительным данным УМВД России по Белгородской области, 6 октября на 12 км автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка столкнулись два автомобиля. 39-летняя женщина, управляя Renault Sandero, не выбрала безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «ВАЗ-21074». В результате аварии пострадали три пассажира отечественного автомобиля, один из которых скончался в больнице от полученных травм. Также ранены оказались водитель второго авто и её 14-летний пассажир.