Четверо раненых, один погибший: страшная авария произошла под Белгородом

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
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По предварительным данным УМВД России по Белгородской области, 6 октября на 12 км автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка столкнулись два автомобиля. 39-летняя женщина, управляя Renault Sandero, не выбрала безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «ВАЗ-21074». В результате аварии пострадали три пассажира отечественного автомобиля, один из которых скончался в больнице от полученных травм. Также ранены оказались водитель второго авто и её 14-летний пассажир.
В отношении водителя иномарки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности произошедшего, будут проведены экспертизы. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.