Аналитика больших данных: где белгородцы могут ей научиться?

Но теории мало, поэтому многие желающие освоить новую профессию идут на курсы. Одна из площадок, которая учит работе с большими данными, начала конкурсный отбор слушателей курсов. Учиться в Школе аналитиков данных от МТС смогут школьники, студенты, IT-специалисты и все желающие. Сотрудники центра Big Data компании научат программированию на языке Python, дадут основы классического машинного обучения и инструменты работы с Big Data, познакомят с принципами построения ML-моделей в самых распространённых сферах использования: геоаналитике, рекомендательных системах, финтехе и рекламе.