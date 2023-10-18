Аналитика больших данных: где белгородцы могут ей научиться?

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Профессия аналитика данных является высокооплачиваемой, востребованной и перспективной. Информацию можно почерпнуть в книгах, например от Ольги Базалевой о том, как big-data превратить в иллюстрацию или от Романа Зыкова, как монетизировать свои умения анализировать.
Но теории мало, поэтому многие желающие освоить новую профессию идут на курсы. Одна из площадок, которая учит работе с большими данными, начала конкурсный отбор слушателей курсов. Учиться в Школе аналитиков данных от МТС смогут школьники, студенты, IT-специалисты и все желающие. Сотрудники центра Big Data компании научат программированию на языке Python, дадут основы классического машинного обучения и инструменты работы с Big Data, познакомят с принципами построения ML-моделей в самых распространённых сферах использования: геоаналитике, рекомендательных системах, финтехе и рекламе.
Обучение рассчитано на десять месяцев и будет проходить в режиме онлайн два раза в неделю. Для работы с большими массивами данных компания предоставит собственный кластер. Для подготовки к тестированию рекомендуется повторить статистику и теорию вероятностей, линейную алгебру, операции с векторами, метрики качества модели в ML, функции распределения, основы Python и базы данных.
«Технологии Big Data применяются в различных сферах: туризме, ритейле, маркетинге и так далее. МТС использует анализ больших данных, в том числе и для планирования развития сети. Спрос на специалистов, умеющих работать с Big Data, растёт. Мы рады будем поделиться с белгородцами своим опытом и компетенциями в это области. И, возможно, кто-то из них станет частью нашей команды»,
— комментирует директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
Подобные бесплатные онлайн-уроки проводят и другие школы. Так, на неделе пробных занятий по работе с данными от Нетологии можно узнать, как аналитики работают с информацией и какие инструменты используют. На лекциях расскажут об основах геймдизайна, языках программирования и работе с google-таблицами.
А бесплатный курс от Stepik знакомит участников с понятием больших данных и обучает базовым знаниям и практически применимым навыкам в области Data Science. В их числе сбор, обработка и хранение данных, работа с языком программирования SQL, а также методы и инструменты управления проектами в среде искусственного интеллекта.