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Кадыров рассказал о работе батальона «Запад-Ахмат» в белгородском приграничье

Активное противодействие ДРГ: как «Ахмат» защищает границы в Белгородской области

18 октября 2023, 08:51
Фото: 1MI

Кадыров рассказал о работе батальона «Запад-Ахмат» в белгородском приграничье

Глава Чечни заявил, что помимо наступательных и оборонительных действий по всей линии фронта, важно защищать приграничные районы. Рамзан Кадыров поделился подробности о работе бойцов батальона «Запад-Ахмат», которым приходится противодействовать ДРГ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о работе батальона «Запад-Ахмат» в белгородском приграничье. По его словам, важно не только ведение наступательных и оборонительных действий по всей линии фронта, но и защита приграничных районов.

Эту работу на себя взяли бойцы батальона под руководством Исмаила Агуева. Военнослужащие находятся на территории Белгородской области. В частности, они противодействуют диверсионным группам ВСУ.

Парни круглосуточно наблюдают за позициями противника. В случае обнаружения врага думают недолго. В течение нескольких минут точечные удары сводят на нет любую активность. Тактика простая, но действенная.
Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики

Также Кадыров рассказал, что у бойцов имеется всё необходимое — от коптеров до отряда быстрого реагирования, который готов пресечь вылазку диверсантов противника. Он добавил, что работа важная и ответственная, поскольку касается безопасности граждан.

О том, что бойцов чеченского батальона задействуют в защите Белгородской области, стало известно в начале лета. Рамзан Кадыров тогда заявил, что «выработаны эффективные меры взаимодействия, которые позволят усилить безопасность на приграничных территориях».

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#Белгородская область#Бойцы#Рамзан кадыров#Чечня#Белгород#Наталья Корявых#Приграничье#Чеченский батальон#Ахмат-Запад
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