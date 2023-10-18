Активное противодействие ДРГ: как «Ахмат» защищает границы в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о работе батальона «Запад-Ахмат» в белгородском приграничье. По его словам, важно не только ведение наступательных и оборонительных действий по всей линии фронта, но и защита приграничных районов.
Эту работу на себя взяли бойцы батальона под руководством Исмаила Агуева. Военнослужащие находятся на территории Белгородской области. В частности, они противодействуют диверсионным группам ВСУ.
Парни круглосуточно наблюдают за позициями противника. В случае обнаружения врага думают недолго. В течение нескольких минут точечные удары сводят на нет любую активность. Тактика простая, но действенная.
Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики
Также Кадыров рассказал, что у бойцов имеется всё необходимое — от коптеров до отряда быстрого реагирования, который готов пресечь вылазку диверсантов противника. Он добавил, что работа важная и ответственная, поскольку касается безопасности граждан.
О том, что бойцов чеченского батальона задействуют в защите Белгородской области, стало известно в начале лета. Рамзан Кадыров тогда заявил, что «выработаны эффективные меры взаимодействия, которые позволят усилить безопасность на приграничных территориях».