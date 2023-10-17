Выплаты на похороны, дефицит врачей и «потерявшегося» директора обсуждали белгородцы

На днях сотрудница в Сети рассказала о ситуации. По словам женщины, с должности якобы сняли директора, не сообщив об этом ни ему, ни другим работникам. Последние требуют вернуть начальника. Они подписали коллективное письмо и объяснили, что Попов хорошо знает сельское хозяйство и помог людям не потерять рабочие места и доход в сложной ситуации. Интересно, что в местной администрации об изменениях в фирме тоже не знали.