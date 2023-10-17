Выплаты на похороны, дефицит врачей и «потерявшегося» директора обсуждали белгородцы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Белгороде назначили выплаты семьям погибших из-за событий, связанных со спецоперацией. Согласно постановлению мэрии, горожанам помогут организовать «достойное погребение». В документе, подписанном 13 октября, также утвердили порядок предоставления выплат.
Белгородцам должны предоставить единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей для погребения. Кроме того, горожанам помогут с организацией похорон. Уполномоченным органом, который будет курировать указанное направление, назначили управление соцзащиты городской администрации.
Выплата положена супругам, детям, родителям погибшего или иным лицам, взявшим на себя обязанности провести похороны. Для получения меры поддержки необходимо, чтобы погибший был зарегистрирован в Белгороде.
Также требуется предоставить паспорт, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие регистрацию и захоронение, реквизиты банковского счёта. Документ распространяется на правоотношения, которые возникли с 11 октября 2023 года.
В Белгородской области не хватает более 700 медработников. Больницы нуждаются в 308 врачах и 407 сотрудниках среднего медперсонала. Наиболее острый дефицит кадров зафиксировали в Волоконовском и Красненском районах.
Часть медиков увольняется из-за перехода в другую организацию, из-за смены места жительства или из-за выхода на пенсию. В связи с этим в регионе продолжают работать со школьниками и студентами. В частности, увеличили число школ с медицинскими классами. Их насчитывается 30. В них обучается порядка 800 учеников.
В этом году по целевому направлению на работу в медучреждения приняли 15 выпускников-специалистов. При этом 12 из них продолжат учиться в ординатуре. Кроме того, по программе работать устроили 62 врача-ординатора и 199 сотрудников среднего медперсонала.
В шебекинском ООО «Урожай» возник спор из-за назначения нового директора. Сотрудники фермы требуют вернуть на эту должность Ивана Попова, который работал на предприятии почти четверть века. Как выяснилось, у фирмы — два учредителя.
На днях сотрудница в Сети рассказала о ситуации. По словам женщины, с должности якобы сняли директора, не сообщив об этом ни ему, ни другим работникам. Последние требуют вернуть начальника. Они подписали коллективное письмо и объяснили, что Попов хорошо знает сельское хозяйство и помог людям не потерять рабочие места и доход в сложной ситуации. Интересно, что в местной администрации об изменениях в фирме тоже не знали.
Как удалось выяснить Бел.Ру, предприятие существует с 1999 года. Учредители — Иван Попов и Евдокия Ефремова (ранее Попова). Права относительно компании они делят пополам. С 5 апреля 2010 года до 16 октября 2020 года Попов владел и управлял фермой единолично. С 12 октября руководителем стала Ефремова. Насколько законно, неизвестно.
Теперь в ситуации будет разбираться уже юрист.