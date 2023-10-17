В Белгородской области придумали поездки «Наперегонки с батюшкой»

В планах к октябрю 2024 года организовать не менее 20 паломнических поездок на велосипедах. Привлечь к поездкам хотят не менее 400 участников разного возраста, чтобы участники придерживались здорового образа жизни. Проводить мероприятия планируют в посёлке Томаровка Яковлевского округа.