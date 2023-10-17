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Published Сегодня, 13:18

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Updated Сегодня, 13:20

Велосипед

В Белгородской области придумали поездки «Наперегонки с батюшкой»

17 октября 2023, 13:18
Фото: 1MI
Велосипед

На два религиозных проекта в Белгородской области запросили 800 тыс. рублей

Губкинская епархия планирует реализовать два проекта, направленных на поддержание здорового образа жизни. Священнослужители предлагают организовать легкоатлетический забег и не меньше 20 паломнических поездок на велосипедах. Заявки опубликовали на сайте Фонда президентских грантов.
Сюжет
Забег

Епархия в Белгородской области решила продвигать здоровый образ жизни, поэтому ищет финансирование на проведение забега и поездок на велосипедах. Соответствующие заявки появились на сайте Фонда президентских грантов.

Приход храма в Томарковке (относится к Губкинской епархии) предлагает реализовать проект «Наперегонки с батюшкой». Сделать это планируют в период с 1 мая по 31 октября 2024 года. Епархия запросила на эти цели 651 тыс. рублей. Общая сумма расходов превышает 897 тыс. рублей.

В планах к октябрю 2024 года организовать не менее 20 паломнических поездок на велосипедах. Привлечь к поездкам хотят не менее 400 участников разного возраста, чтобы участники придерживались здорового образа жизни. Проводить мероприятия планируют в посёлке Томаровка Яковлевского округа.

Приход храма в Борисовке тем временем опубликовал заявку на православный забег в честь Тихвинской иконы Божией Матери. На него планируют потратить 180 тыс. рублей, а запрашивают 162 тыс. рублей. Реализацией планируют заняться с 1 апреля по 15 июля следующего года.

Целью предложения стала популяризация активного и здорового образа жизни среди жителей Борисовского района. Легкоатлетический забег, к которому привлекут не менее 300 человек, в случае получения поддержки состоится в июле. Целевой группой авторы назвали детей от семи лет и молодёжь.

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#Белгородская область#Религия#Спорт#Борисовский район#Забег#Белгород#Наталья Корявых#Фонд президентских грантов#Яковлевский горокруг
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