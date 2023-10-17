В Белгородской области придумали поездки «Наперегонки с батюшкой»

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Епархия в Белгородской области решила продвигать здоровый образ жизни, поэтому ищет финансирование на проведение забега и поездок на велосипедах. Соответствующие заявки появились на сайте Фонда президентских грантов.
Приход храма в Томарковке (относится к Губкинской епархии) предлагает реализовать проект «Наперегонки с батюшкой». Сделать это планируют в период с 1 мая по 31 октября 2024 года. Епархия запросила на эти цели 651 тыс. рублей. Общая сумма расходов превышает 897 тыс. рублей.
В планах к октябрю 2024 года организовать не менее 20 паломнических поездок на велосипедах. Привлечь к поездкам хотят не менее 400 участников разного возраста, чтобы участники придерживались здорового образа жизни. Проводить мероприятия планируют в посёлке Томаровка Яковлевского округа.
Приход храма в Борисовке тем временем опубликовал заявку на православный забег в честь Тихвинской иконы Божией Матери. На него планируют потратить 180 тыс. рублей, а запрашивают 162 тыс. рублей. Реализацией планируют заняться с 1 апреля по 15 июля следующего года.
Целью предложения стала популяризация активного и здорового образа жизни среди жителей Борисовского района. Легкоатлетический забег, к которому привлекут не менее 300 человек, в случае получения поддержки состоится в июле. Целевой группой авторы назвали детей от семи лет и молодёжь.