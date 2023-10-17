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Published Сегодня, 18:44

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В Белгородском районе анонсировали проект по раздельному сбору мусора

В Белгородском районе анонсировали проект по раздельному сбору мусора

17 октября 2023, 18:44
Фото: 1MI
Заинтриговала белгородцев глава муниципалитета Анна Куташова. По её словам, администрации поступило интересное предложение.

Администрация Белгородского района хочет войти в проекты по раздельному сбору ТКО. Так белгородцы смогут стать осознаннее относиться к отходам и возможности их дальнейшей переработки. По словам главы муниципалитета, с предложением, связанным с раздельным сбором мусора, уже согласились.

Этим Анна Куташова поделилась после вопроса одной из местных жительниц о том, куда можно сдать одежду, старые бытовые приборы и использованные батарейки на утилизацию.

Батарейки в Белгородском районе сейчас можно сдать, обратившись в администрацию своего поселения, на это заключён договор. Пункты сбора бытовой техники и одежды глава района предложила поискать самостоятельно — в интернете.

Напомним, за 2021 и 2022 год в Белгородскую область поставили почти две тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора — 1 868. Они предназначены для отходов из стекла, пластика, металла и бумаги.

Почти 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора привезли в Белгородскую область
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#Белгородский район#Экология#Переработка#Белгород#Раздельный сбор мусора#Анна Куташова#Контейнеры#Милена Фишер
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