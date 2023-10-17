В Белгородском районе анонсировали проект по раздельному сбору мусора

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Администрация Белгородского района хочет войти в проекты по раздельному сбору ТКО. Так белгородцы смогут стать осознаннее относиться к отходам и возможности их дальнейшей переработки. По словам главы муниципалитета, с предложением, связанным с раздельным сбором мусора, уже согласились.
Этим Анна Куташова поделилась после вопроса одной из местных жительниц о том, куда можно сдать одежду, старые бытовые приборы и использованные батарейки на утилизацию.
Батарейки в Белгородском районе сейчас можно сдать, обратившись в администрацию своего поселения, на это заключён договор. Пункты сбора бытовой техники и одежды глава района предложила поискать самостоятельно — в интернете.
Напомним, за 2021 и 2022 год в Белгородскую область поставили почти две тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора — 1 868. Они предназначены для отходов из стекла, пластика, металла и бумаги.