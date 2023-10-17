В Белгороде предложили место для Аллеи памяти погибших в СВО

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Общественная организация «Союз ветеранов Афганистана» хочет создать в Белгороде Аллею Памяти в честь белгородцев, погибших в СВО. На реализацию проекта организация просит у Фонда президентских грантов 319 990 рублей.
По задумке авторов, на аллее по проспекту Богдана Хмельницкого, 118 разместят десять стел с фотографиями и данными из биографий погибших в СВО жителей региона, а вдоль тротуарной дорожки высадят десять саженцев дуба в честь каждого военнослужащего. На аллее также появится памятный камень с мемориальной табличкой.
Построить аллею хотят за полгода: с 1 апреля по 31 октября 2024 года.
В регионе также увековечат память всех погибших в ходе СВО мирных жителях. Мемориалы появятся в каждом районе. Напомним, что с начала специальной военной операции в Белгородской области погибли 63 мирных жителя.