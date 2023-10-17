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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Аллея

В Белгороде предложили место для Аллеи памяти погибших в СВО

17 октября 2023, 12:07
Фото: 1MI
Аллея

На Аллею Памяти погибших в СВО белгородцев запросили 320 тыс.

В Белгороде планируют разместить десять стел с данными о погибших и один памятный камень с мемориальной табличкой. На реализацию проекта организаторы просят 319 990 рублей. В случае, если задумка авторов осуществится, горожане смогут посетить аллею уже в ноябре следующего года.

Общественная организация «Союз ветеранов Афганистана» хочет создать в Белгороде Аллею Памяти в честь белгородцев, погибших в СВО. На реализацию проекта организация просит у Фонда президентских грантов 319 990 рублей.

По задумке авторов, на аллее по проспекту Богдана Хмельницкого, 118 разместят десять стел с фотографиями и данными из биографий погибших в СВО жителей региона, а вдоль тротуарной дорожки высадят десять саженцев дуба в честь каждого военнослужащего. На аллее также появится памятный камень с мемориальной табличкой.

Построить аллею хотят за полгода: с 1 апреля по 31 октября 2024 года.

В регионе также увековечат память всех погибших в ходе СВО мирных жителях. Мемориалы появятся в каждом районе. Напомним, что с начала специальной военной операции в Белгородской области погибли 63 мирных жителя.

В Белгороде установили стелу в память о погибших в ходе войны
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#Погибшие#Новости Белгорода#Белгород#Мемориал#Аллея памяти#Памятная стела#Александра Склярова
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