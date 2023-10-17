В Белгороде предложили место для Аллеи памяти погибших в СВО

По задумке авторов, на аллее по проспекту Богдана Хмельницкого, 118 разместят десять стел с фотографиями и данными из биографий погибших в СВО жителей региона, а вдоль тротуарной дорожки высадят десять саженцев дуба в честь каждого военнослужащего. На аллее также появится памятный камень с мемориальной табличкой.