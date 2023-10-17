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Тыква

«Тыквопарк» хотят открыть в Белгородской области: что это и зачем он нужен?

17 октября 2023, 10:39
Фото: 1MI
Тыква

На открытие белгородского «Тыквопарка» запросили 2 млн рублей

В планах — обустроить территорию малыми архитектурными формами, арт-объектами, а также разместить три электромобиля-трактора, которые будут возить посетителей по «Тыквопарку». Также для жителей хотят устраивать разные мастер-классы, фестивали и молодёжные вечера.

Общественная организация «Центр поддержки гражданских инициатив» села Гарбузово Алексеевского округа предлагает построить «Тыквопарк». На это они запросили сумму в 2 млн рублей. Деньги на реализацию проекта общественная организация просит у Фонда президентских грантов. Общие же расходы оценили в 4 037 831 рубль.

Площадка «Тыквопарка» будет обустроена малыми архитектурными формами, арт-объектами и тремя электромобилями-тракторами. Специалисты проведут для посетителей мастер-классы по огородничеству, спортивные эстафеты, конкурсы, молодёжные вечера, выставки, ярмарки и гастрономические фестивали, а также покажут презентации садовых достижений местных жителей.

Вовлекать в «Тыквопарк» организаторы хотят детей в возрасте от трёх до 10 лет, посещающих Гарбузовский детский сад и школу, а также жителей Гарбузовской сельской территории от 14 до 30 лет.

Построить необычный парк хотят менее чем за полтора года — с 1 марта 2024 года по 31 июля 2025 года.

Предполагается, что появление новой территории поможет популяризировать местные аграрные, гастрономические и культурные традиции.

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#Белгородская область#Парк#Белгород#Фонд президентских грантов#Алексеевский горокруг#Александра Склярова#Тыквопарк
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