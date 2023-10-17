«Тыквопарк» хотят открыть в Белгородской области: что это и зачем он нужен?

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Общественная организация «Центр поддержки гражданских инициатив» села Гарбузово Алексеевского округа предлагает построить «Тыквопарк». На это они запросили сумму в 2 млн рублей. Деньги на реализацию проекта общественная организация просит у Фонда президентских грантов. Общие же расходы оценили в 4 037 831 рубль.
Площадка «Тыквопарка» будет обустроена малыми архитектурными формами, арт-объектами и тремя электромобилями-тракторами. Специалисты проведут для посетителей мастер-классы по огородничеству, спортивные эстафеты, конкурсы, молодёжные вечера, выставки, ярмарки и гастрономические фестивали, а также покажут презентации садовых достижений местных жителей.
Вовлекать в «Тыквопарк» организаторы хотят детей в возрасте от трёх до 10 лет, посещающих Гарбузовский детский сад и школу, а также жителей Гарбузовской сельской территории от 14 до 30 лет.
Построить необычный парк хотят менее чем за полтора года — с 1 марта 2024 года по 31 июля 2025 года.
Предполагается, что появление новой территории поможет популяризировать местные аграрные, гастрономические и культурные традиции.