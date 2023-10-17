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Строительную компанию из Белгорода возглавил гражданин Израиля

Строительная компания из Белгорода сменила директора: теперь это гражданин Израиля

17 октября 2023, 07:20
Фото: 1MI

Строительную компанию из Белгорода возглавил гражданин Израиля

Зарегистрированное в Белгороде ООО «Передовые строительные решения» сменило руководителя: гендиректором фирмы стал гражданин Израиля Бен-Шелег Карнит.

Бен-Шелег Карнит теперь является руководителем ООО «Передовые строительные решения». В свою должность гражданин Израиля вступил 13 октября. До этого компанией руководил россиянин Павел Колотовский.

Фирма зарегистрирована в Белгороде с 2019 года. Занимается она строительством: по итогам 2022 года предприятие отчиталось о выручке на 85 млн рублей и о чистой прибыли на 129 тыс. рублей.

Компания полностью принадлежит израильскому бизнесмену по имени Идан Раз. Изначально же «Передовыми строительными решениями» владел россиянин Максим Исаенков.

Основными заказчиками фирмы являются ГКУ «Инвестстрой республики Крым» и УКС Белгородской области. В регионе компания капитально занималась капитальным ремонтом зданий УМВД, областной психоневрологической больницы и ЦУРа. На полуострове компания построила дошкольную образовательную организацию и два многоэтажных дома на 160 квартир в районе Симферополя.

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