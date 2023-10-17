Стала известна причина ночного взрыва в Белгороде

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
16 октября ВСУ четыре раза атаковали Белгородскую область беспилотниками. Один из них сбили в Белгороде. Когда именно сработала ПВО, не уточняется. Однако минувшей ночью над городом дважды раздавались взрывы.
Беспилотники самолётного типа накануне сбили над Соломино и Новой Деревней в Белгородском районе, над селом Задельное Яковлевского округа. О работе ПВО в двух районах стало известно поздним вечером.
Помимо этого, ВСУ ударили по населённым пунктам Шебекинского округа. В хуторе Панков насчитали четыре миномётных снаряда, в хуторе Балки — два. Ещё пять гранатомётных выстрелов выпустили по пункту пропуска «Шебекино».
Пять прилётов было в селе Долгое Валуйского горокруга.
Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших среди мирных жителей и разрушений.