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Беспилотник

Стала известна причина ночного взрыва в Белгороде

17 октября 2023, 07:51
Фото: 1MI
Беспилотник

ВСУ ударили по Белгородской области 16 раз за день

За прошедший день, 16 октября, ВСУ атаковали регион 20 раз. Неспокойно было в четырёх районах. Тем не менее обошлось без последствий. Подробности вчерашних атак сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Пво

16 октября ВСУ четыре раза атаковали Белгородскую область беспилотниками. Один из них сбили в Белгороде. Когда именно сработала ПВО, не уточняется. Однако минувшей ночью над городом дважды раздавались взрывы.

Беспилотники самолётного типа накануне сбили над Соломино и Новой Деревней в Белгородском районе, над селом Задельное Яковлевского округа. О работе ПВО в двух районах стало известно поздним вечером.

Помимо этого, ВСУ ударили по населённым пунктам Шебекинского округа. В хуторе Панков насчитали четыре миномётных снаряда, в хуторе Балки — два. Ещё пять гранатомётных выстрелов выпустили по пункту пропуска «Шебекино».

Пять прилётов было в селе Долгое Валуйского горокруга.

Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших среди мирных жителей и разрушений.

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