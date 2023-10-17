Семьям погибших в Белгороде из-за событий, связанных с СВО, дадут деньги на похороны

Получить выплату могут супруги, дети, родители погибшего или иные лица, которые взяли на себя обязанности провести похороны. Условием для получения выплаты обозначили регистрацию умершего в Белгороде и его смерть на территории города из-за событий, связанных с проведением спецоперации.