Семьям погибших в Белгороде из-за событий, связанных с СВО, дадут деньги на похороны

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Белгородцам помогут с организацией похорон родственников, погибших в результате событий, связанных с проведением спецоперации. Соответствующее постановление мэрия Белгорода опубликовала 13 октября.
Согласно документу, белгородцам предоставят единовременную выплату в 150 тыс. рублей, чтобы организовать достойное погребение. Людям помогут с организацией похорон погибших на территории города из-за связанных с СВО событий. Уполномоченным органом, который будет предоставлять дополнительную меру социальной поддержки, назначили управление соцзащиты горадминистрации.
Получить выплату могут супруги, дети, родители погибшего или иные лица, которые взяли на себя обязанности провести похороны. Условием для получения выплаты обозначили регистрацию умершего в Белгороде и его смерть на территории города из-за событий, связанных с проведением спецоперации.
Белгородцам необходимо предоставить паспорт, свидетельство о смерти погибшего, документы, подтверждающие его регистрацию, документы, подтверждающие захоронение, а также реквизиты банковского счёта.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года.
Аналогичную выплату для погребения в Белгороде ранее вводили за гибель военнослужащих. Мера поддержки касалась семей и контрактников, и мобилизованных.