Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Поезд

С декабря поезд из Белгорода в Москву будет в пути на два часа дольше

17 октября 2023, 13:32
Фото: 1MI
Поезд

В маршрут поезда Белгород — Москва добавят новые станции

По просьбе жителей поезд будет делать ещё несколько остановок. Из-за этого время в пути увеличится почти на два часа. Новость сообщили в минтрансе Белгородской области.

Сообщается, что поступали частые просьбы пассажиров изменить маршрут поезда №527/528 Белгород — Москва. Жители просили, чтобы состав следовал через станции Елец, Лебедянь и Лев Толстой. К мнениям прислушались: изменения начнут действовать уже с 27 декабря.

Стало известно расписание поезда на год вперёд. Состав из Белгорода будет отправляться:

  • 27, 28 и 29 декабря;
  • 1, 6 и 7 января;
  • 21 и 25 февраля;
  • 6 и 10 марта;
  • 26 апреля;
  • 1, 4, 5, 7, 11 и 12 мая;
  • 31 октября;
  • 1 и 4 ноября.

Из Москвы в Белгород поезд поедет:

  • 28, 29 и 30 декабря;
  • 2, 7 и 8 января;
  • 22 и 26 февраля;
  • 7 и 11 марта;
  • 27 апреля;
  • 2, 5, 6, 8, 12 и 13 мая;
  • 1, 2 и 5 ноября.

Из-за добавления остановок длительность пути будет дольше на один час 52 минуты. Уточнить расписание или приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД».

Напомним, что в декабре также запустят ещё один поезд, следующий из Белгорода в Санкт-Петербург под номером 204.

Из Белгорода в Санкт-Петербург в декабре пустят ещё один поезд
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительницу Белгородской области обвинили в шпионаже из-за фотографий в поездеКосмический «поезд» Илона Маска вновь пройдёт над Белгородской областью: когда ждатьБелгородские «Поезда здоровья» возвращаются на свои маршруты
#Общество#Москва#Поезд#Маршрут#Новости Белгорода#Остановка#Белгород#Станции#Александра Склярова
Подпишитесь
Семьям погибших в Белгороде из-за событий, связанных с СВО, дадут деньги на похороны
Сегодня, 08:06
Избивший белгородца гвоздодёром полицейский попал под уголовное дело
Сегодня, 07:18
«Посылки по три месяца лежат». Что происходит с сортировочным центром в Белгороде?
Сегодня, 13:03
В Белгороде предложили место для Аллеи памяти погибших в СВО
Сегодня, 12:07
Просил миллион, дали 10 тысяч: уволенный сторож вернулся на работу в детсад через суд
Сегодня, 07:04