С декабря поезд из Белгорода в Москву будет в пути на два часа дольше

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Сообщается, что поступали частые просьбы пассажиров изменить маршрут поезда №527/528 Белгород — Москва. Жители просили, чтобы состав следовал через станции Елец, Лебедянь и Лев Толстой. К мнениям прислушались: изменения начнут действовать уже с 27 декабря.
Стало известно расписание поезда на год вперёд. Состав из Белгорода будет отправляться:
Из Москвы в Белгород поезд поедет:
Из-за добавления остановок длительность пути будет дольше на один час 52 минуты. Уточнить расписание или приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД».
Напомним, что в декабре также запустят ещё один поезд, следующий из Белгорода в Санкт-Петербург под номером 204.