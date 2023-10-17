Просил миллион, дали 10 тысяч: уволенный сторож вернулся на работу в детсад через суд

История Александра Разночинцева началась в 2012 году, когда он устроился «ночным сторожем» в МДОУ «Пятницкий детский сад „Ромашка“» Волоконовского района, хотя, как потом выяснилось, его приняли на должность «сторож-дворник». Как рассказал Бел.Ру Александр, в 2014 году его перевели на эту же должность после объединения нескольких детских садов в МБДОУ «Пятницкий детский сад „Семицветик“». Тогда Александру и объявили, что он теперь будет выполнять обязанности ещё и дворника. Как рассказывает нам мужчина, в учреждении решили сэкономить: сократили дворника и обязанности по уборке территории упали на двух сторожей, «хотя платили только за сторожа»