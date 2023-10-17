Просил миллион, дали 10 тысяч: уволенный сторож вернулся на работу в детсад через суд

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
История Александра Разночинцева началась в 2012 году, когда он устроился «ночным сторожем» в МДОУ «Пятницкий детский сад „Ромашка“» Волоконовского района, хотя, как потом выяснилось, его приняли на должность «сторож-дворник». Как рассказал Бел.Ру Александр, в 2014 году его перевели на эту же должность после объединения нескольких детских садов в МБДОУ «Пятницкий детский сад „Семицветик“». Тогда Александру и объявили, что он теперь будет выполнять обязанности ещё и дворника. Как рассказывает нам мужчина, в учреждении решили сэкономить: сократили дворника и обязанности по уборке территории упали на двух сторожей, «хотя платили только за сторожа»
«Зимой убирали снег, летом — листву, косили траву. Согласились работать так, потому что работы в посёлке особо не было. Да и возраст… мне тогда было за 50, сейчас почти 65 лет. Позже из новостей узнали, что такой должности не существует. Хотели решить по-мирному — предложили руководству выплатить нам деньги за выполнение обязанностей дворника, но они отказались».
Александр Разночинцев
В 2021 году выяснилось, что платили сторожам действительно минимально — без учёта ночных, выходных и праздничных — только МРОТ в течение восьми лет. Хотя, как рассказывает Александр, работал он вообще без выходных, каждый день, с семи вечера и до шести утра. Тогда они обратились в трудовую инспекцию, и руководству детского сада пришлось оплатить выходные и праздничные дни за четыре года — с 2017-го по 2020-й.
В этом же году по всей стране в таких учреждениях начали появляться ЧОПы. В «Семицветике» работал ЧОП «Витязь». Руководство учреждения, по словам Александра, посчитало это отличной возможностью «избавиться» от простых сторожей, пока они ещё что-нибудь не отсудили. Но трудовая инспекция запретила сокращать их.
В прошлом году Александра Разночинцева и нескольких сторожей всё-таки сократили. В местном управлении образования Александру предоставили документы об оплате всех праздничных и выходных, где он, по его словам, заметил, что подпись была не его. За подделку документов заведующей детского сада вынесли только замечание. В прокуратуре потребовали от руководства детского сада урегулировать рабочий график, чтобы у сторожей были выходные. В мае 2022 года график урегулировали, а в июне сторожей всё-таки сократили.
После сокращения со всеми претензиями Александр Разночинцев обратился в Волоконовский районный суд. Там он попросил взыскать невыплаченную с 2013 года зарплату в размере почти 140 тысяч рублей, проценты за задержку — ещё 133 тысячи, моральный вред — 1 млн рублей и другие мелкие выплаты. Также Александр попросил восстановить его на работе. Но районный суд отказал в удовлетворении иска, аргументируя это предоставленным ответчиком — детским садом «Семицветик» — документами и расчётными листами, по которым сторожу выплачивали зарплату «в полном объёме».
Естественно, истца это не устроило, и в январе этого года он подал апелляцию в Белгородский областной суд. Там решение Волоконовского суда отменили, и иск Александра частично удовлетворили. С детского сада взыскали суммарно около 165 тысяч рублей невыплаченной зарплаты, а вот моральный вред сторожа уменьшили с миллиона до 10 тысяч. В должности Разночинцева восстановили задним числом — с 15 июня 2022 года.
С конца января Александр снова работает в детском саду «Семицветик». Он поделился с нами, что теперь у него и должность «настоящая», и график «правильный», вот только платят по-прежнему не выше МРОТ. Но, что примечательно, простые сторожи работают там вместе с охранниками ЧОПов — рука об руку — и никого больше не увольняют.
Журналисты Бел.Ру рассказывали вам о том, как белгородские ЧОПы охраняют детские сады и школы в Запорожской области. Почитать материал можно здесь.