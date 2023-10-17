«Приеду и посмотрю на болото»: глава Белгородского района рассказала о проблеме

Напомним, в начале октября в посёлке Северный Белгородского района дорожный знак установили параллельно дороге, из-за чего водители не видели его и игнорировали его требование. Местные власти оперативно исправили допущенную ошибку, но претензии в их адрес Анна Куташова всё равно высказала.