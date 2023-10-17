«Приеду и посмотрю на болото»: глава Белгородского района рассказала о проблеме

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Чиновница рассказала, что отсутствие дорог в микрорайонах ИЖС Белгородского района — проблема старая. Только по просчитанным сметам на сегодняшний день необходимо построить 137 км асфальтированных дорог на 1,5 млрд рублей. Выполнить такой объём работы за один сезон нереально.
Выстроить приоритетность по значимости достаточно сложно. Тем не менее, мы сейчас этим занимаемся. В декабре при формировании бюджета смогу определить более точные параметры. Конечно, приеду и посмотрю, и на «болото», и на дорогу, и на всю территорию. Но обещать, что сделаю, не могу — пока не знаю всех параметров финансирования по дорожной деятельности.
Анна Куташова, глава Белгородского района
Напомним, в начале октября в посёлке Северный Белгородского района дорожный знак установили параллельно дороге, из-за чего водители не видели его и игнорировали его требование. Местные власти оперативно исправили допущенную ошибку, но претензии в их адрес Анна Куташова всё равно высказала.