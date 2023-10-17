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Разделочная доска

Потасовка в общежитии в Белгороде закончилась избиением разделочной доской

17 октября 2023, 09:52
Фото: 1MI
Разделочная доска

Белгородка может попасть в тюрьму за тяжкий вред соседу

Ссора произошла между соседями по общежитию в Белгороде. Помимо черепно-мозговой травмы, у пострадавшего зафиксировали вдавленный перелом теменной кости. Теперь его соседке грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД.

Жительница Белгорода общалась со своим соседом по общежитию на кухне. Между ними завязалась ссора, и мужчина ударил свою соседку ладонью по лицу. После этого в конфликт ввязался сожитель женщины. Та, решив заступиться за любимого, ударила деревянной разделочной доской соседа по голове. У пострадавшего зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и вдавленный перелом теменной кости.

В медучреждение мужчина обратился сам, а уже оттуда медперсонал сообщил о случившемся в отдел полиции №1 Белгорода.

В отношении подозреваемой белгородки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.

Подобный случай произошёл в одной из квартир в Дубовом Белгородского района: 20-летняя девушка из-за замечания ударила разделочной доской свою соседку.

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