Потасовка в общежитии в Белгороде закончилась избиением разделочной доской

Жительница Белгорода общалась со своим соседом по общежитию на кухне. Между ними завязалась ссора, и мужчина ударил свою соседку ладонью по лицу. После этого в конфликт ввязался сожитель женщины. Та, решив заступиться за любимого, ударила деревянной разделочной доской соседа по голове. У пострадавшего зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и вдавленный перелом теменной кости.