Потасовка в общежитии в Белгороде закончилась избиением разделочной доской

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Жительница Белгорода общалась со своим соседом по общежитию на кухне. Между ними завязалась ссора, и мужчина ударил свою соседку ладонью по лицу. После этого в конфликт ввязался сожитель женщины. Та, решив заступиться за любимого, ударила деревянной разделочной доской соседа по голове. У пострадавшего зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и вдавленный перелом теменной кости.
В медучреждение мужчина обратился сам, а уже оттуда медперсонал сообщил о случившемся в отдел полиции №1 Белгорода.
В отношении подозреваемой белгородки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.
Подобный случай произошёл в одной из квартир в Дубовом Белгородского района: 20-летняя девушка из-за замечания ударила разделочной доской свою соседку.