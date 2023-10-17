«Пока недостаточно»: более 700 медиков не хватает в Белгородской области

Кроме этого, за год по целевому направлению на работу в медучреждения приняли 15 выпускников-специалистов, 12 из них продолжают обучение в ординатуре. В рамках программы также трудоустроили 62 врача-ординатора и 199 сотрудников среднего медперсонала. Однако этого всё ещё недостаточно: в отрасли по-прежнему дефицит.