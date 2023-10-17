«Пока недостаточно»: более 700 медиков не хватает в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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На сегодняшний день в регионе наблюдается дефицит медицинских работников. Медучреждения области нуждаются в 308 врачах и 407 сотрудниках среднего медперсонала. Больше всего медиков не хватает в Волоконовском и Красненском районах.
Часть медперсонала увольняется из-за перехода в другую организацию, из-за смены места жительства или из-за выхода на пенсию. Поэтому в регионе продолжают работу со студентами и школьниками: первых в области привлекают к работе уже с третьего-четвёртого курса. Учеников школ же планируют начать активно знакомить с работой поликлиник и больниц.
Отметим, что в этом году в регионе увеличили число школ с медицинскими классами — теперь их 30. В таких классах на специальных тренажёрах, моделях и лабораторном оборудовании обучаются порядка 800 учеников. Чиновники уверены, что выпускники таких классов захотят в дальнейшем продолжить изучать медицину.
Кроме этого, за год по целевому направлению на работу в медучреждения приняли 15 выпускников-специалистов, 12 из них продолжают обучение в ординатуре. В рамках программы также трудоустроили 62 врача-ординатора и 199 сотрудников среднего медперсонала. Однако этого всё ещё недостаточно: в отрасли по-прежнему дефицит.