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Published Сегодня, 18:25

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Под Белгородом сработала система ПВО

Под Белгородом сработала система ПВО

17 октября 2023, 18:25
Фото: Bel.ru
Над Белгородским районом сбили беспилотник самолётного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Около девяти часов вечера жители над Белгородским районом было громко. Сработала наша система ПВО — военные сбили вражеский беспилотник самолётного типа. Предварительно, всё обошлось: пострадавшие и разрушения не зафиксированы.

В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Вчера вечером, 16 октября, звук взрыва разбудил и жителей Белгорода — тогда ПВО сбила три беспилотника в Белгородском районе и Яковлевском округе.

Жителей Белгорода разбудили звуки взрывов
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