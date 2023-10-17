Под Белгородом сработала система ПВО

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Около девяти часов вечера жители над Белгородским районом было громко. Сработала наша система ПВО — военные сбили вражеский беспилотник самолётного типа. Предварительно, всё обошлось: пострадавшие и разрушения не зафиксированы.
В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Вчера вечером, 16 октября, звук взрыва разбудил и жителей Белгорода — тогда ПВО сбила три беспилотника в Белгородском районе и Яковлевском округе.