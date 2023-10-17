Под Белгородом сработала система ПВО

В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Вчера вечером, 16 октября, звук взрыва разбудил и жителей Белгорода — тогда ПВО сбила три беспилотника в Белгородском районе и Яковлевском округе.