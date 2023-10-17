Под Белгородом из-за текущей крыши затопило Центр культурного развития

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Во время вечерних прямых эфиров 17 октября ситуацию с затопленным Центром культурного развития в Пушкарном прокомментировали и губернатор Вячеслав Гладков, и глава района Анна Куташова.
Видел вчера видео. Действительно, картинка жуткая, там буквально потоки воды текут с кровли. Ситуация стара, как мир: недобросовестный подрядчик, который не вовремя проводил капитальный ремонт, не закрыл плёнкой, как того требуют технологии проведения ремонта в данный период времени, и получили фактически на пустом месте проблему.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона добавил, что подрядчик будет исправлять ситуацию под контролем главы Белгородского района Анны Куташовой. Она решила на время проведения работ закрыть ЦКР и перевести все мероприятия в режим онлайн либо организовать их на других площадках. Причиной случившегося она назвала безответственное отношение подрядной организации и отсутствие контроля со стороны руководителей учреждения культуры — ЦКР «Пушкарное». Название подрядной организации чиновники не сообщили.
Работы по замене кровли только начались, течёт практически вся кровля, которая была установлена ранее. И я приняла решение на время проведения капремонта ограничить все мероприятия — функционировать учреждение будет в ограниченном режиме. Держу вопрос на контроле.
Анна Куташова, глава Белгородского района
Напомним, в августе на улице Преображенской в Белгороде во время ремонта затопило многоквартирный жилой дом. В пятиэтажном доме 1974 года постройки дождевой водой залило девять квартир. Работы по замене кровли проводило ООО «Развитие».