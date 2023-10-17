Под Белгородом из-за текущей крыши затопило Центр культурного развития

Глава региона добавил, что подрядчик будет исправлять ситуацию под контролем главы Белгородского района Анны Куташовой. Она решила на время проведения работ закрыть ЦКР и перевести все мероприятия в режим онлайн либо организовать их на других площадках. Причиной случившегося она назвала безответственное отношение подрядной организации и отсутствие контроля со стороны руководителей учреждения культуры — ЦКР «Пушкарное». Название подрядной организации чиновники не сообщили.