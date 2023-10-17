В полиции сообщили подробности происшествия на Везёлке в Белгороде

Правоохранитель окликнул рыбака, который находился неподалёку. Он успел схватить белгородку за одежду, когда она показалась на поверхности воды. Долго удерживать тонувшую мужчина не смог бы, поэтому несколько сотрудников полиции вместе с дружинником поспешили на помощь.