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Published Сегодня, 06:29

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Река

В полиции сообщили подробности происшествия на Везёлке в Белгороде

17 октября 2023, 06:29
Фото: 1MI
Река

В Белгороде спасли прыгнувшую в воду пенсионерку

Пожилая женщина зашла на понтонную сцену и прыгнула в реку. Её спасли рыбак и сотрудники полиции. Подробности сообщили в УМВД по региону.

Сотрудники полиции и очевидцы спасли пенсионерку, которая прыгнула в воду. Инцидент произошёл рано утром 15 октября.

Перед проведением атлетического забега сотрудники полиции занимались охраной общественного порядка в парке Победы. На глазах полицейского на противоположном берегу Везёлки пожилая женщина поднялась на понтонную сцену и спрыгнула в воду.

Правоохранитель окликнул рыбака, который находился неподалёку. Он успел схватить белгородку за одежду, когда она показалась на поверхности воды. Долго удерживать тонувшую мужчина не смог бы, поэтому несколько сотрудников полиции вместе с дружинником поспешили на помощь.

Совершить необдуманный поступок 69-летней женщине не дали. Пенсионерку затем передали прибывшим сотрудникам скорой помощи.

Инцидент на Везёлке
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