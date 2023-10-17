В полиции сообщили подробности происшествия на Везёлке в Белгороде

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Сотрудники полиции и очевидцы спасли пенсионерку, которая прыгнула в воду. Инцидент произошёл рано утром 15 октября.
Перед проведением атлетического забега сотрудники полиции занимались охраной общественного порядка в парке Победы. На глазах полицейского на противоположном берегу Везёлки пожилая женщина поднялась на понтонную сцену и спрыгнула в воду.
Правоохранитель окликнул рыбака, который находился неподалёку. Он успел схватить белгородку за одежду, когда она показалась на поверхности воды. Долго удерживать тонувшую мужчина не смог бы, поэтому несколько сотрудников полиции вместе с дружинником поспешили на помощь.
Совершить необдуманный поступок 69-летней женщине не дали. Пенсионерку затем передали прибывшим сотрудникам скорой помощи.