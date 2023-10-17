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Минтруд сообщил об ампутациях у более половины бойцов СВО, признанных инвалидами

Минтруда и соцзащиты: 54% признанных инвалидами участников СВО перенесли ампутации

17 октября 2023, 12:37
Фото: 1MI

Минтруд сообщил об ампутациях у более половины бойцов СВО, признанных инвалидами

Военнослужащим во много раз чаще ампутируют конечности, чем мирным жителям. Среди обследованных военных ампутация встречается у 54%. Подробности сообщили «Новые известия» со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты РФ Алексея Вовченко.
Сюжет
Военные

Большинство участников СВО, прошедших медико-социальную экспертизу, имеют ампутации — это 54%. В 80% случаев у россиян ампутированы ноги, в 20% — руки. Примерное количество инвалидов министр не назвал.

При этом среди гражданских инвалидов случаев ампутаций не так много, как среди военных. Зачастую мирные жители получают группы инвалидности из-за диабета, старческих нарушений или сосудистых отклонений. В случае с военнослужащими ампутация чаще встречается у молодых людей.

Напомним, что с начала специальной военной операции случаи ампутации также были и среди мирных жителей Белгородской области. Так, в декабре 2022 года 14-летний парень наступил на взрывоопасный предмет и получил ранения лица и ступни. Из-за плохого состояния ноги ребёнку пришлось ампутировать стопу.

Похожие случаи произошли в мае этого года: 54-летний мужчина наступил на мину «лепесток», из-за чего лишился стопы, а жительница Мурома в Шебекинском округе попала под обстрел ВСУ — ей ампутировали ногу.

Пострадавшей при обстреле белгородке пришлось ампутировать ногу
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#Белгородская область#Инвалиды#Раненые#Военные#Белгород#СВО#Александра Склярова#Ампутация
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