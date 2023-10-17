Минтруда и соцзащиты: 54% признанных инвалидами участников СВО перенесли ампутации

Напомним, что с начала специальной военной операции случаи ампутации также были и среди мирных жителей Белгородской области. Так, в декабре 2022 года 14-летний парень наступил на взрывоопасный предмет и получил ранения лица и ступни. Из-за плохого состояния ноги ребёнку пришлось ампутировать стопу.