Минтруда и соцзащиты: 54% признанных инвалидами участников СВО перенесли ампутации

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Большинство участников СВО, прошедших медико-социальную экспертизу, имеют ампутации — это 54%. В 80% случаев у россиян ампутированы ноги, в 20% — руки. Примерное количество инвалидов министр не назвал.
При этом среди гражданских инвалидов случаев ампутаций не так много, как среди военных. Зачастую мирные жители получают группы инвалидности из-за диабета, старческих нарушений или сосудистых отклонений. В случае с военнослужащими ампутация чаще встречается у молодых людей.
Напомним, что с начала специальной военной операции случаи ампутации также были и среди мирных жителей Белгородской области. Так, в декабре 2022 года 14-летний парень наступил на взрывоопасный предмет и получил ранения лица и ступни. Из-за плохого состояния ноги ребёнку пришлось ампутировать стопу.
Похожие случаи произошли в мае этого года: 54-летний мужчина наступил на мину «лепесток», из-за чего лишился стопы, а жительница Мурома в Шебекинском округе попала под обстрел ВСУ — ей ампутировали ногу.