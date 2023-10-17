Кириенко: Более 60 000 российских семей подали заявки на конкурс «Это у нас семейное»

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Конкурс является одним из мероприятий президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом пишет tass.ru.
1 сентября в рамках открытого урока «Разговоры о важном» глава государства сделал объявление о старте проекта. Президент выступил в мастерской управления «Сенеж». Владимир Путин отметил, что такой проект соревновательного характера на уровне семей был бы крайне востребованным и очень интересным.
Сергей Кириенко напомнил, что регистрироваться на конкурс можно до 4 ноября. Победители могут получить по 5 млн рублей. Это средства, предназначенные для улучшения жилищных условий. Еще один приз — путешествие по России всей семьей. Каждое задание конкурса должно носить воспитательный характер и представлять интерес и пользу для семьи, считает Кириенко.
Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал подробнее о семьях, принимающих участие в конкурсе.
Так, 62 процента конкурсантов — женского пола, а 38 процентов — мужского. 37 процентов являются родителями или законными представителями. Доля представителей старшего поколения, то есть бабушек и дедушек, составляет 21 процент, детей — 36 процентов, других родственников — пять процентов. Среди участников также есть прабабушки и прадедушки. Их 1 процент.
Алексей Комиссаров рассказал и о географии участников. Это представители каждого из субъектов России, а также их родственники более чем из шестидесяти государств. Дистанционный этап конкурса состоится уже в ближайшие два месяца — в ноябре — декабре. Ректор подчеркнул, как важно, чтобы в конкурсе принимали участие представители всех поколений.
Финалы по округам будут проходить в марте — мае 2024 года, финальный этап состоится летом.
Команды семей сформированы во всех восьмидесяти девяти российских регионах. Направить заявку на конкурс можно через официальный сайт мероприятия этосемейное.рф. По правилам конкурса участниками могут быть команды, состоящие из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений.
В качестве организатора мероприятия выступила АНО «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Росмолодежи и РДДМ «Движение Первых».