Кириенко: Более 60 000 российских семей подали заявки на конкурс «Это у нас семейное»

Алексей Комиссаров рассказал и о географии участников. Это представители каждого из субъектов России, а также их родственники более чем из шестидесяти государств. Дистанционный этап конкурса состоится уже в ближайшие два месяца — в ноябре — декабре. Ректор подчеркнул, как важно, чтобы в конкурсе принимали участие представители всех поколений.