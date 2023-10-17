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Глава ФОМС: Более 12 тыс. участников СВО прошли медицинскую реабилитацию за год

Глава ФОМС: Более 12 тыс. участников СВО прошли медицинскую реабилитацию за год

17 октября 2023, 14:58
Фото: 1MI
Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин привел данные, что за восемь месяцев 2023 года курс медицинской реабилитации прошли 12 299 участников специальной военной операции (СВО).

Об этом он заявил в рамках круглого стола в Совете Федерации, посвященного комплексной реабилитации участников специальной военной операции.

«По данным территориальных фондов, за восемь месяцев текущего года 12 299 человек, которые определены указом президента номер 232, прошли медицинскую реабилитацию в региональных организациях здравоохранения, в том числе: в амбулаторных условиях 11 077 комплексных посещений, в условиях дневного стационара 1726 случаев лечения и в условиях круглосуточного стационара 3172 случая лечения», — цитирует ТАСС слова Ильи Баланина.

Баланин также подчеркнул, что ранее ФОМС заключил соглашение о сотрудничестве в индивидуальном сопровождении участников СВО с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

«В том числе мы подключаем к этой работе и страховые компании, как раз обеспечивая им своевременное оказание медицинской помощи, но в данном случае по медицинской реабилитации», — отметил он.

Кроме того, он добавил, что в настоящее время фонд ведет разработку программ государственных гарантий на будущий год, в которые войдут необходимые объемы медицинской реабилитации для ее прохождения участниками СВО.

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