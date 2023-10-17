Глава ФОМС: Более 12 тыс. участников СВО прошли медицинскую реабилитацию за год

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Об этом он заявил в рамках круглого стола в Совете Федерации, посвященного комплексной реабилитации участников специальной военной операции.
«По данным территориальных фондов, за восемь месяцев текущего года 12 299 человек, которые определены указом президента номер 232, прошли медицинскую реабилитацию в региональных организациях здравоохранения, в том числе: в амбулаторных условиях 11 077 комплексных посещений, в условиях дневного стационара 1726 случаев лечения и в условиях круглосуточного стационара 3172 случая лечения», — цитирует ТАСС слова Ильи Баланина.
Баланин также подчеркнул, что ранее ФОМС заключил соглашение о сотрудничестве в индивидуальном сопровождении участников СВО с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
«В том числе мы подключаем к этой работе и страховые компании, как раз обеспечивая им своевременное оказание медицинской помощи, но в данном случае по медицинской реабилитации», — отметил он.
Кроме того, он добавил, что в настоящее время фонд ведет разработку программ государственных гарантий на будущий год, в которые войдут необходимые объемы медицинской реабилитации для ее прохождения участниками СВО.