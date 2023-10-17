Глава ФОМС: Более 12 тыс. участников СВО прошли медицинскую реабилитацию за год

«По данным территориальных фондов, за восемь месяцев текущего года 12 299 человек, которые определены указом президента номер 232, прошли медицинскую реабилитацию в региональных организациях здравоохранения, в том числе: в амбулаторных условиях 11 077 комплексных посещений, в условиях дневного стационара 1726 случаев лечения и в условиях круглосуточного стационара 3172 случая лечения», — цитирует ТАСС слова Ильи Баланина.