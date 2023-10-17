«Должны мёрзнуть до Пасхи?» Не все белгородцы дождались отопления

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
За сутки на отсутствие отопления пожаловались 76 жителей региона. Большая часть обратившихся живёт в Белгороде. Глава региона отметил, что все обращения жителей уже взяли в работу и поставили на контроль. Решить проблемы планируется уже в ближайшие дни.
Сегодня, 17 октября, ещё несколько жителей региона пожаловались на холодные батареи. Так, жалоба поступила от жительницы частного сектора в Губкине. На обращение ответил глава города Михаил Лобазнов. Он сообщил, что запуск систем отопления в частном секторе осуществляется после полного запуска многоквартирных домов.
Ещё одна белгородка сообщила, что в её квартире не отапливаются две комнаты, но за подачу тепла в них она всё равно платит 840 рублей. Проблемы с отоплением есть и во многих других домах Белгорода: по улицам Привольная, Губкина, Гоголя, Садовая, Первая Центральная, Костюкова, Некрасова, Шершнёва и по проспекту Богдана Хмельницого.
Жалобы также поступают от жителей Губкина, Алексеевки, Строителя, Шебекино и посёлка Северный.
Отметим, что за выходные пожаловались на проблемы с отоплением больше 300 жителей областного центра. С вопросами они обращались на горячую линию. Всего по состоянию на 16 октября к главе региона с проблемами с отоплением обратились 1472 белгородца.