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Отопление

«Должны мёрзнуть до Пасхи?» Не все белгородцы дождались отопления

17 октября 2023, 09:21
Фото: 1MI
Отопление

76 обращений поступило за день от белгородцев из-за отопления

Все жалобы жителей уже взяли в работу, отметил Вячеслав Гладков. За вторник же поступило ещё более 10 аналогичных сообщений. Все жалобы жители оставили в комментариях губернатора.

За сутки на отсутствие отопления пожаловались 76 жителей региона. Большая часть обратившихся живёт в Белгороде. Глава региона отметил, что все обращения жителей уже взяли в работу и поставили на контроль. Решить проблемы планируется уже в ближайшие дни.

Сегодня, 17 октября, ещё несколько жителей региона пожаловались на холодные батареи. Так, жалоба поступила от жительницы частного сектора в Губкине. На обращение ответил глава города Михаил Лобазнов. Он сообщил, что запуск систем отопления в частном секторе осуществляется после полного запуска многоквартирных домов.

Ещё одна белгородка сообщила, что в её квартире не отапливаются две комнаты, но за подачу тепла в них она всё равно платит 840 рублей. Проблемы с отоплением есть и во многих других домах Белгорода: по улицам Привольная, Губкина, Гоголя, Садовая, Первая Центральная, Костюкова, Некрасова, Шершнёва и по проспекту Богдана Хмельницого.

Жалобы также поступают от жителей Губкина, Алексеевки, Строителя, Шебекино и посёлка Северный.

Отметим, что за выходные пожаловались на проблемы с отоплением больше 300 жителей областного центра. С вопросами они обращались на горячую линию. Всего по состоянию на 16 октября к главе региона с проблемами с отоплением обратились 1472 белгородца.

Гладков поручил в течение часа ответить жителям, у которых есть проблемы с отоплением
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#Белгородская область#Губкин#Алексеевка#Шебекино#Тепло#Строитель#Отопление#Северный#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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