«Должны мёрзнуть до Пасхи?» Не все белгородцы дождались отопления

Ещё одна белгородка сообщила, что в её квартире не отапливаются две комнаты, но за подачу тепла в них она всё равно платит 840 рублей. Проблемы с отоплением есть и во многих других домах Белгорода: по улицам Привольная, Губкина, Гоголя, Садовая, Первая Центральная, Костюкова, Некрасова, Шершнёва и по проспекту Богдана Хмельницого.