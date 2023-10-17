До 37 тысяч в год: во сколько обойдётся платная парковка в Белгороде

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
По информации организации «Белгородское парковочное пространство» в 2014 году на территории областного центра реализовали проект по введению платной парковки на улично-дорожной сети города. Всего на территории Белгорода 276 парковок, которые рассчитаны на 3775 мест.
Стоимость парковки варьируется в зависимости от зон:
Штраф за неоплаченную парковку составляет 1500 рублей.
Оплатить за парковку белгородцы могут различными способами. Среди них оплата через:
При этом оплатить парковку, если этого не сделали сразу, можно до конца текущих суток с помощью функции постоплаты. Это можно сделать по ссылке, в мобильном приложении «Горпарковки», а также наличными по адресу ул. Губкина, 1а.
В каждой парковочной зоне есть лимит по бесплатной парковке — 30 минут в сутки. Если водитель не превысил время бесплатного пребывания, то оплачивать парковку ему не нужно. Если же время превышено, то владелец машины обязан оплатить всё время стоянки полностью.
Вне зависимости от того, платная парковка или нет, некоторые категории могут оставлять свои машины бесплатно. Это:
Отдельно в Белгороде предусмотрены правила пользования платными плоскостными парковками. Это участки:
На этих участках также можно бесплатно парковаться 30 минут. За исключением участка на ул. Губкина. Там время действия бесплатного использования парковочных мест составляет 120 минут с момента въезда на парковку.
Время работы парковок и стоимость:
Пользователи платного парковочного пространства Белгорода могут приобрести абонементы для транспортных средств I группы (мотоциклы с прицепом (коляской) и без них, легковые машины с прицепом и без него, фургоны, автобусы с числом мест до 11, грузовики массой до 3,5 тонн). Абонементы рассчитаны на месяц, квартал и на год для нерезидентов, а также сроком на год для резидентов платных парковок.
Стоимость годового абонемента для резидента при условии оплаты разовым платежом составляет:
Стоимость абонемента для нерезидента составляет:
Стоимость абонемента для резидента составляет:
Стоимость абонемента для нерезидента: