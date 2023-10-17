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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

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В Белгороде рассказали о стоимости платной парковки для резидентов и льготников

До 37 тысяч в год: во сколько обойдётся платная парковка в Белгороде

17 октября 2023, 09:45
Фото: 1MI

В Белгороде рассказали о стоимости платной парковки для резидентов и льготников

Всего на территории областного центра 276 парковок, которые рассчитаны на 3775 мест. Сколько придётся заплатить за стоянку в Белгороде — в нашем материале.

По информации организации «Белгородское парковочное пространство» в 2014 году на территории областного центра реализовали проект по введению платной парковки на улично-дорожной сети города. Всего на территории Белгорода 276 парковок, которые рассчитаны на 3775 мест.

Стоимость

Стоимость парковки варьируется в зависимости от зон:

  • Зоны: 200, 202, 206, 1000, 2000, 3000, 5000 — 30 рублей в час;
  • Зоны 203, 204, 6000 — 20 рублей в час.

Штраф за неоплаченную парковку составляет 1500 рублей.

Оплата

Оплатить за парковку белгородцы могут различными способами. Среди них оплата через:

  • паркомат;
  • СМС-сообщение;
  • интернет-портал;
  • мобильное приложение;
  • сервис «Сбербанк Онлайн»;
  • терминал/банкомат ПАО «Сбербанк»;
  • абонемент;
  • наличными по адресу ул. Губкина, 1а.

При этом оплатить парковку, если этого не сделали сразу, можно до конца текущих суток с помощью функции постоплаты. Это можно сделать по ссылке, в мобильном приложении «Горпарковки», а также наличными по адресу ул. Губкина, 1а.

Фото: 1MI

Бесплатная парковка

В каждой парковочной зоне есть лимит по бесплатной парковке — 30 минут в сутки. Если водитель не превысил время бесплатного пребывания, то оплачивать парковку ему не нужно. Если же время превышено, то владелец машины обязан оплатить всё время стоянки полностью.

Льготники

Вне зависимости от того, платная парковка или нет, некоторые категории могут оставлять свои машины бесплатно. Это:

  • транспортные средства экстренных оперативных служб (скорая помощь, пожарная, полиция, военная автомобильная инспекция и т. д.);
  • инвалиды I, II групп, а также инвалиды III группы при условии внесения информации о машинах в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ);
  • участники Великой Отечественной войны;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто при условии оформления парковочного разрешения;
  • транспортные средства, зарегистрированные на родителей (усыновителей) в многодетной семье на любых парковочных местах;
  • собственники электромобилей, внесённые в реестр парковочных разрешений собственников электромобилей;
  • транспортные средства «Социального такси».
Фото: 1MI

Платные плоскостные парковки

Отдельно в Белгороде предусмотрены правила пользования платными плоскостными парковками. Это участки:

  • улица Николая Чумичова (возле отделения «Сбербанка», расположенного по адресу: Гражданский проспект, 52);
  • улица Вокзальная (возле железнодорожного вокзала);
  • улица Победы, 69 (возле ТЦ «Европа»);
  • Народный бульвар, 70;
  • улица Губкина, 46 (возле городской больницы №2).

На этих участках также можно бесплатно парковаться 30 минут. За исключением участка на ул. Губкина. Там время действия бесплатного использования парковочных мест составляет 120 минут с момента въезда на парковку.

Время работы парковок и стоимость:

  • на улице Николая Чумичова — ежедневно с 8:00 до 20:00, 30 рублей в час;
  • на улице Вокзальная — круглосуточно, 30 рублей в час;
  • на улице Победы — ежедневно с 8:30 до 18:30, 20 рублей в час;
  • на Народном бульваре — ежедневно с 8:00 до 20:00, 30 рублей в час;
  • на улице Губкина — ежедневно с 8:00 до 20:00, 20 рублей в час.

Абонементы для придорожных парковок

Пользователи платного парковочного пространства Белгорода могут приобрести абонементы для транспортных средств I группы (мотоциклы с прицепом (коляской) и без них, легковые машины с прицепом и без него, фургоны, автобусы с числом мест до 11, грузовики массой до 3,5 тонн). Абонементы рассчитаны на месяц, квартал и на год для нерезидентов, а также сроком на год для резидентов платных парковок.

Стоимость годового абонемента для резидента при условии оплаты разовым платежом составляет:

  • зоны 1000, 2000, 3000 (в подзонах) — 1500 рублей;
  • зона 5000 (в подзонах) — 1200 рублей;
  • зоны 4000, 6000-7000 (в подзонах) — 800 рублей.

Стоимость абонемента для нерезидента составляет:

  • зоны 1000, 2000, 3000 (в зоне) — 3000 рублей за месяц, 5400 рублей за квартал и 19 500 рублей за год;
  • зона 5000 (в зоне) — 2500 рублей за месяц, 4500 рублей за квартал и 16 300 рублей за год;
  • зоны 4000, 6000-7000 (в зоне) — 1700 рублей за месяц, 3000 рублей за квартал и 10 900 рублей за год;
  • на все зоны — 4500 рублей за месяц, 9 300 рублей за квартал и 37 200 рублей за год.

Абонементы для плоскостных парковок

Стоимость абонемента для резидента составляет:

  • зоны 200, 206 (в зонах) — 2100 рублей;
  • зона 202 (в зоне) — 4200 рублей;
  • зона 204 (в зоне) — 1200 рублей;
  • зона 203 (в зоне) — 1400 рублей.

Стоимость абонемента для нерезидента:

  • зоны 200, 206 (в зонах) — 4400 рублей за месяц, 7800 рублей за квартал и 26 000 рублей за год;
  • зона 202 (в зоне) — 8 700 рублей за месяц, 15 600 рублей за квартал и 51 900 рублей за год;
  • зона 204 (в зоне) — 2400 рублей за месяц, 4400 рублей за квартал и 14 400 рублей за год;
  • зона 203 (в зоне) — 2900 рублей за месяц, 5200 рублей за квартал и 17 300 рублей за год.
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