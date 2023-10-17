До 37 тысяч в год: во сколько обойдётся платная парковка в Белгороде

Пользователи платного парковочного пространства Белгорода могут приобрести абонементы для транспортных средств I группы (мотоциклы с прицепом (коляской) и без них, легковые машины с прицепом и без него, фургоны, автобусы с числом мест до 11, грузовики массой до 3,5 тонн). Абонементы рассчитаны на месяц, квартал и на год для нерезидентов, а также сроком на год для резидентов платных парковок.