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Куры

Деликатес: из Белгородской области в Китай отправили тонны «ножек Феникса»

17 октября 2023, 09:25
Фото: 1MI
Куры

В Белгороде проверяют экспортируемые в Китай куриные лапы

Белгородские птицеводы одними из первых освоили китайский рынок и запустили экспорт куриных лапок, которые в Китае называют «ножками Феникса». Перед отправкой их проверяют в лаборатории. Подробности сообщили в управлении Россельхознадзора.

С начала 2023 года из Белгородской области в Китай отправили 8,5 тыс. тонн «ножек Феникса». Так в стране называют куриные лапы, которые там считаются деликатесом.

Эту часть рынка белгородские предприятия освоили одними из первых. Производители из России начали осваивать этот сегмент китайского рынка недавно. Из региона субпродукты начали везти с 2019 года. Занимаются этой деятельностью восемь птицеводческих фабрик, а реально экспортируют продукцию четыре из них.

Перед отправкой продукцию проверяют специалисты, согласно требованиям страны-импортёра. Как правило, проверяют лапки на остаточное содержание лекарственных препаратов, поскольку при массовом производстве их использование необходимо.

Также в Россельхознадзоре добавили, что ранее куриные лапы в Китай везли из США. Теперь эту нишу занимает Россия.

В Белгородской области снизились объёмы экспорта
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#Белгородская область#Экономика#Курица#Экспорт#Китай#Белгород#Наталья Корявых#Россельхознадзор белгородской области#Куриные лапы#Деликатес
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