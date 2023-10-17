Деликатес: из Белгородской области в Китай отправили тонны «ножек Феникса»

Эту часть рынка белгородские предприятия освоили одними из первых. Производители из России начали осваивать этот сегмент китайского рынка недавно. Из региона субпродукты начали везти с 2019 года. Занимаются этой деятельностью восемь птицеводческих фабрик, а реально экспортируют продукцию четыре из них.