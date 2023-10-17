Деликатес: из Белгородской области в Китай отправили тонны «ножек Феникса»

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
С начала 2023 года из Белгородской области в Китай отправили 8,5 тыс. тонн «ножек Феникса». Так в стране называют куриные лапы, которые там считаются деликатесом.
Эту часть рынка белгородские предприятия освоили одними из первых. Производители из России начали осваивать этот сегмент китайского рынка недавно. Из региона субпродукты начали везти с 2019 года. Занимаются этой деятельностью восемь птицеводческих фабрик, а реально экспортируют продукцию четыре из них.
Перед отправкой продукцию проверяют специалисты, согласно требованиям страны-импортёра. Как правило, проверяют лапки на остаточное содержание лекарственных препаратов, поскольку при массовом производстве их использование необходимо.
Также в Россельхознадзоре добавили, что ранее куриные лапы в Китай везли из США. Теперь эту нишу занимает Россия.