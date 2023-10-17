«Белгородцы» попросили Гладкова помочь с «алгоритмом перемещения в подвалы»: видео

Позже Telegram-канал «Война с фейками. Белгород» опроверг правдивость этой информации. По информации источника, в Николаевской школе есть только один шестой класс без буквенных подразделений. А женщина, представившаяся учительницей, на самом деле не работает в этой школе. Кроме этого, образовательное учреждение находится вдали от границы, и дети в ней учатся без ограничений, отметили в управлении образования Вейделевского района.