«Белгородцы» попросили Гладкова помочь с «алгоритмом перемещения в подвалы»: видео

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В интернете распространился видеоролик с обращением якобы учительницы 6 «А» класса Николаевской школы в Вейделевском районе к губернатору Белгородской области. Женщина просит оборудовать образовательные учреждения системами оповещения, а также привести в порядок подвалы.
Позже Telegram-канал «Война с фейками. Белгород» опроверг правдивость этой информации. По информации источника, в Николаевской школе есть только один шестой класс без буквенных подразделений. А женщина, представившаяся учительницей, на самом деле не работает в этой школе. Кроме этого, образовательное учреждение находится вдали от границы, и дети в ней учатся без ограничений, отметили в управлении образования Вейделевского района.
В начале октября среди жителей региона распространился ещё один фейк: согласно слухам, ВСУ планировали снова бомбить Шебекино. Жители сообщили, что из больниц и администраций всех вывезли. Но глава Шебекинского округа Владимир Жданов ответил, что эта информация ложная, все учреждения продолжают работать в штатном режиме.