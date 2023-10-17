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Подвал

«Белгородцы» попросили Гладкова помочь с «алгоритмом перемещения в подвалы»: видео

17 октября 2023, 08:24
Фото: 1MI
Подвал

Ролик с необустроенным подвалом в белгородской школе назвали фейком

Женщина, представившаяся учительницей одной из школ Вейделевского района, на видео попросила главу региона оборудовать бомбоубежища и наладить систему оповещения. Однако в управлении образования района заверили жителей, что ролик фейковый. Такого учителя в школе нет.
Сюжет
Фейк

В интернете распространился видеоролик с обращением якобы учительницы 6 «А» класса Николаевской школы в Вейделевском районе к губернатору Белгородской области. Женщина просит оборудовать образовательные учреждения системами оповещения, а также привести в порядок подвалы.

Позже Telegram-канал «Война с фейками. Белгород» опроверг правдивость этой информации. По информации источника, в Николаевской школе есть только один шестой класс без буквенных подразделений. А женщина, представившаяся учительницей, на самом деле не работает в этой школе. Кроме этого, образовательное учреждение находится вдали от границы, и дети в ней учатся без ограничений, отметили в управлении образования Вейделевского района.

В начале октября среди жителей региона распространился ещё один фейк: согласно слухам, ВСУ планировали снова бомбить Шебекино. Жители сообщили, что из больниц и администраций всех вывезли. Но глава Шебекинского округа Владимир Жданов ответил, что эта информация ложная, все учреждения продолжают работать в штатном режиме.

Фейковый ролик
Видео: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
Шебекино снова будут бомбить? Белгородские власти развенчали новый фейк
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#Видео#Белгородская область#Вейделевский район#Школа#Система оповещения#Белгород#Фейк#Фейки#Подвалы#Александра Склярова
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